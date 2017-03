Benzemu štve, že není v reprezentaci: Musím vědět, zda je to kvůli skandálu

Útočník Karim Benzema sice lituje vyřazení z francouzské reprezentace, ale s trenérem Didierem Deschampsem se usmířit nehodlá. Devětadvacetiletý fotbalista Realu Madrid nebyl kvůli zapletení do aféry s vydíráním spoluhráče Mathieua Valbueny do národního týmu povolán do října 2015.

"Když hrajete v takovém klubu, jako je Real Madrid, tak je těžké zůstat tady (v Madridu)," řekl Benzema během reprezentační přestávky v rozhovoru pro rozhlasovou stanici RMC. "Trénujeme v pěti šesti lidech... Jsem z toho pokaždé zklamán," dodal fotbalista, který si za reprezentaci už dvacet zápasů nezahrál.

Benzema, který je alžírského původu, situaci navíc před loňským mistrovstvím Evropy nepomohl ani prohlášením, že Deschamps ho vyřadil z týmu kvůli tomu, že podlehl tlaku rasistů. Bývalý hráč Lyonu však svoje slova vzít zpátky nehodlá. "Nemůžu litovat něčeho, co je pravda," prohlásil.

V reprezentaci skončil poté, co vyšla najevo jeho role v aféře kolem Valbuenovy sexuální nahrávky. Útočník Realu měl spoluhráče z reprezentace přesvědčit, aby s vyděrači jednal osobně. Benzema byl posléze obviněn a čeká ho soud. "Stále jsem nebyl usvědčen, přesto jsem zaplatil. Rok a půl už jsem nebyl v reprezentaci," uvedl.

"Alespoň bych si chtěl promluvit s trenérem, abych věděl, jestli nejsem v nominaci kvůli tomu skandálu, nebo kvůli fotbalu. Musím to vědět," dodal Benzema, který je přesvědčený, že národnímu týmu má stále co nabídnout. "Vzhledem k tomu, co jsem během osmi let v Madridu dokázal, tak si myslím, že bych za Francii mohl ještě pár let hrát," dodal.

Deschamps i předseda francouzského svazu Noël Le Graët sice prohlásili, že Benzema dveře do reprezentace zavřené nemá, trenér však nemá důvod měnit fungující tým. Francie loni na Euru došla až do finále a v aktuální kvalifikaci mistrovství světa ještě neprohrála zápas (3 výhry, 1 remíza).

"Udělal jsem sportovní rozhodnutí ve prospěch týmu," vysvětlil Deschamps před sobotním kvalifikačním utkáním v Lucembursku. "Benzema se může dostat do nominace. Ale na evropském šampionátu jsme byli bez něj a došli jsme až do finále," prohlásil kouč.