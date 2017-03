Brabec: Reprezentace ze Slavie? Vadí mi to vůči Spartě. Holoubka je mi líto

V národním týmu se prokousává do základní sestavy, v belgickém Genku si vybojoval stabilní pozici. Obránce Jakub Brabec si na svou aktuální situaci ve fotbalové kariéře nemůže stěžovat. Jako sparťanského odchovance ale talentovaného hráče mrzí, co se v současné chvíli na Letné děje. Navíc musí „kousat“ i to, že v reprezentačních soupravách momentálně převažují hráči ze Slavie.

Jak se vám jako sparťanovi vstřebává to, že reprezentace je z více než poloviny slavistická?

„Není to jednoduché, ale nastala taková situace. Ne, že by mi to vadilo tady, ale vadí mi to vůči Spartě.“

Co říkáte na to, co se teď kolem Sparty děje?

„Je mi to líto, ale víc bych to nechtěl komentovat. Mrzí mě, co kluci prožívají, že musí zjistit, jak provést restart a jak se k tomu postavit. Není to lehká situace a mrzí mě to jako sparťana.“

Bylo vám líto trenéra Holoubka?

„Samozřejmě. My jsme spolu byli v kontaktu. Je mi líto, jak to dopadlo. Ale asi nějaký takový krok musel přijít.“

Věříte, že derby může Spartu nastartovat?

„Může to tak být. Kluci teď trénují dvoufázově a ten zápas může být zlom. Mají pauzu na to, aby na tom pod novým trenérem zapracovali, třeba to pro ně bude ten správný impuls.“

Uvědomujete si, že sílí i vaše pozice v reprezentaci?

„Já jsem hlavně rád za nominaci. Každý samozřejmě chceme hrát, když se to teď podaří mně, tak budu hrozně šťastný. Hlavní je, abychom sbírali body jako tým a postoupili z kvalifikace, ať už hraje kdokoli.“

Na co si dát pozor v neděli proti San Marinu?

„Musíme se soustředit na každý okamžik zápasu. Koukali jsme na jejich sestřih s Německem a i tam se snažili o nějaký presink a rozhodně nesmíme nic podcenit. Všechny nás straší nějaká blamáž.“

Popasují se s rolí outsiderů?

„Je to specifické tím, že v této pozici jsou s každým soupeřem a jsou na to zvyklí. Nemají co ztratit v každém zápase. Bylo by alibi, kdybych říkal, že to bude strašně těžké. Uvidíme až v samotném zápase, jaký si ho uděláme. Musíme vstřelit brzy gól a zápas zlomit.“

Přijel jste jako jediný český účastník pohárů. Užíváte si s Genkem postup do čtvrtfinále Evropské ligy?

„Jsem moc rád. Teď nám přál i los, máme Celtu Vigo, takže není nereálné postoupit. Samozřejmě to budou hodně těžké zápasy, ale postup je reálnější, než jsme měli loni se Spartou Villarreal. Takže spíš pošilhávám po semifinále.“

A pak ve finále na Manchester?

„Ten láká všechny, ale jsem radši za los, který máme. Hrát na Old Trafford je sice lákadlo, ale kdyby to znamenalo, že kvůli tomu nebudeme v semifinále, tak to bych nebral.“

Jsou v klubu překvapení, že jste se probojovali až do čtvrtfinále?

„Je to historický úspěch, tak daleko Genk nikdy nebyl. Jsem rád, že jsem u toho a třeba ta cesta ještě nekončí. Ale euforie v klubu není, protože nám to kazí liga, kde se nám o bod nepovedlo dostat do skupiny o titul a budeme hrát jen ve druhé skupině o šanci na Evropskou ligu. To je velká škoda.“

