Krejčí o pozici v Boloni: Kouče štve, že moc přihrávám, mám hrát více na sebe

Přestup do Itálie zvládl s přehledem. Ladislav Krejčí skočil rovnou do sestavy a je klíčovým hráčem Boloně. Bilance? Sedm asistencí a jeden gól. „Těch by ale mohlo být víc, tady musím přidat,“ říká reprezentační záložník. „Někdy mi to vyčítá i trenér.“

Co přesně vám kouč vytýká?

„Že nějakou akci nevezmu na sebe, že často přihrávám, i když to třeba není do vyložené šance. Za to občas dostanu vynadáno. Podle trenéra bych měl chodit častěji do rizika, zkusit to. Chce, abychom se všichni v útočné fázi víc tlačili do zakončení a rvali se do vápna.“



Někdy se mi ale zdá, že vám spoluhráči z Boloně do gólových šancí nepřihrávají.

(usmívá se) „Máte pravdu v tom, že v Itálii je fotbal trošku jinak vedený. Když se dostaneme kolem vápna, tak každý chce ukázat svoji sílu. Dát gól. V tom jsem asi trošku jiný tím, jak jsem vychovaný z Česka. My jsme hodně týmový, kolektivní národ. Proto se možná spíš snažím branky připravovat, hledat přihrávku.“



A zvládáte to slušně, už máte sedm asistencí.

„S těmi jsem spokojený, to je super, ale určitě by to chtělo přidat góly. V tom ještě musím na sobě zapracovat.“

„Patrik na mě udělal obrovský dojem, protože na hřiště chodí z lavice, a přesto se gólově prosazuje. Kolikrát není jednoduché něco ukázat během pár minut, ale jemu se to daří. Často si píšeme, naopak s Kubou jsme se neznali a potkali jsme se poprvé až na reprezentačním srazu. I on ukazuje, že má kvalitu. Hraje velice dobře, má góly i asistence. Přeju to oběma.“„Budu mluvit za sebe. Měl jsem obrovskou touhu prosadit se v zahraničí. Ukázat, že to jde. Že je to možné. Chtěl jsem do toho vletět naplno, dostat se hned do sestavy. A pokud se chytnete hned na začátku, je to jednodušší než chodit na hřiště z lavičky nebo dokonce být mimo kádr.“

„Četl jsem to. Samozřejmě je to hezká pochvala, ale na druhou stranu musíme říct, že mluvíme o krátké době. Musíme se snažit, abychom si tuhle formu udrželi a výkonnost prokazovali dlouhodobě. To je obrovsky důležité.“„S Tondou jsme se bavili a popřál jsem mu hodně štěstí, aby se v Udine chytil. Budu ho sledovat, jsem na něj zvědavý. Ale těžko říct, jestli je to kvůli tomu, že jsme tam tři Češi, a proto italské kluby jezdí na zápasy české ligy. To nedokážu posoudit. Třeba to tak je, a jestli ano, tak jsme rádi, že jsme tomu trošku pomohli.“