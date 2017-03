Jarolím varuje: Nepodceňujte San Marino. I trpaslíci vás mohou zaskočit!

PŘÍMO ZE SAN MARINA | Jednu ostudu už si Karel Jarolím v roli trenéra uřízl. Slávisté pamatují, na podzim 2007 nečekaně padli s divizní Líšní 3:4. Ale zažít to znovu na mezinárodní scéně? V životě ne, vidíte v trenérových očích. Na své svěřence apeluje a vtlouká jim do hlav: „Nepodceňujte San Marino! I trpaslíci vás mohou zaskočit!“

Tři body jsou pro výběr Karla Jarolíma primárním úkolem. Cokoli jiného by byl propadák, totální neúspěch. „Je povinnost tady uspět,“ pronesl reprezentační kouč. Rozhodně však netrpí přehnaným optimismem, podcenit nechce vůbec nic.

Bral byste i výsledek 1:0?

„Takovou otázku mi nepokládejte, ježíšmarjá. (usmívá se) Chceme tři body a prezentovat se hrou, se kterou bude šance se gólově prosadit. Hlavně bych nechtěl, abychom se stresovali do posledních okamžiků. Musíme dát víc než jednu branku, ale člověk průběh utkání dopředu neodhadne.“

Trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím plánuje v nedělním utkání kvalifikace mistrovství světa na půdě San Marina udělat dvě tři změny v základní sestavě oproti středečnímu přípravnému duelu s Litvou, v němž zahráli po pauze lépe náhradníci než zkušenější hráči v první půli. Na hřišti jednoho z nejslabších týmů vůbec chce vedle "povinných" tří bodů kvalitní výkon, góly a klidný průběh tak, aby se nemusel strachovat o výsledek.

Ale hrajete proti amatérům, vítězství je povinnost.

„Proto se musíme připravit mentálně. Snažím se to na hráče přenést. Už se nesčetněkrát stalo, že i takový trpaslík někoho zaskočil… Nerad bych, aby se to stalo nám. Zápas musíme brát se vší vážností bez ohledu na to, jestli proti nám hrají amatéři, nebo profíci.“

Poznal byste na hráčích, kdyby to třeba nebylo úplně v pohodě?

„Doufám, že to poznám. Věřím, že do zápasu vstoupíme s maximální koncentrací.“

Je příprava na tento zápas hodně rozdílná oproti ostatním?

„Tohle je hlavně utkání, ve kterém musíte vyhrát. Každý počítá s tím, že získáme tři povinné body. Můžeme jenom ztratit. Proto je důležitá koncentrace a trpělivost. Ale to myslím tak, abychom měli chladnou hlavu, ne že bychom měli hrát pomalu a báli se něco zkazit. To určitě ne, naopak!“

Celkem dvacet vybraných jmen zveřejnil Karel Jarolím před zápasy českého národního týmu s Litvou (příprava, středa 22. března, Ústí nad Labem) a důležitou kvalifikaci v San Marinu (neděle 26. března). Reprezentační kouč spoléhá na pětici slávistů, v nominaci jsou i opory Bořek Dočkal a Vladimír Darida. Některé stálice z minulosti chybí, například Tomáš Necid, který vypadl ze sestavy Legie Varšava.

Co sestava? Musíte řešit nějaké nové komplikace?

„Všichni jsou v pořádku, tedy kromě těch, kteří s námi neodletěli. Schickův start nebyl jistý od začátku a Sýkora vypadl až po zápase s Litvou (kvůli viróze). Oba měli šanci nastoupit i v základu, ale bohužel… Musím se s tím vypořádat, hrát budou jiní.“

Kdo?

„Na rozdíl od středečního přáteláku musíme nastoupit v jedenácti, to je jistý. Ale zase to člověk nemůže překopávat každý zápas. Musíme vycházet i z toho, co se odehrálo v průběhu podzimu. Pro něco se samozřejmě rozhodnu. Hráči už to plus minus vědí, ale jak se znám, ještě bude záležet, jak se vyspím. Třeba to zítra bude vypadat trošku jinak. (směje se) Ale z větší části mám jasno a nejde jen o jedenáct lidí. Zasáhnout do hry můžou v průběhu i další.“

Třeba Jakub Jankto? Přesvědčil vás, že může reprezentovat český národní tým?

„Jestli na to má? Když může hrát pravidelně italskou ligu a odvádět kvalitní výkony… O místo si řekl. Ale musíme zvažovat i charakter zápasu. Těch věcí, které mohou ovlivnit konečné rozhodnutí, je víc. Každopádně počítám s tím, že Kuba Jankto v průběhu devadesáti minut nastoupí.“

Ani před San Marinem tedy neporušíte zvyk a neprozradíte celou sestavu?

„Vždyť jsem říkal, že nevím, jak se vyspím. (směje se) Něco v hlavě mám a vy jste natolik chytří, že si to domyslíte. Takže je zbytečné něco říkat. Třeba mi něco projede hlavou tak, že to na poslední chvíli změním. Už se mi to stalo. Proto vám nechci říkat sestavu, aby pak třeba nastoupila jiná. Akorát byste si pomysleli, že jsem si z vás dělal legraci. A to nechci.“

Tak aspoň řekněte, kolik změn oproti prvnímu poločasu s Litvou bude?

„Jste neodbytní. Asi tam nějaká změna bude. Možná dvě, možná tři. Co se týká rozestavení, o kterém jsem mluvil v Ústí, tak začneme na jednoho klasického útočníka. Potom uvidíme podle průběhu, abychom mohli případně přidávat (ofenzivní hráče).“

Řekl jste, že o sestavě rozhodne i charakter zápasu. Jaký předvídáte?

„Předpokladem je, že budeme mít převahu, tlak. Ale musíme být ostražití, abychom nedopustili to, co Norové, kteří inkasovali po jednom z mála rychlých protiútoků San Marina. Nemůžeme se nechat unést hrou, aby nás bylo osm lidí někde v šestnáctce a prostor před ní byl úplně volný. Musíme být ve střehu, případně mít někoho, kdo ten rychlý protiútok naruší.“