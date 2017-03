Velmoc zase v koncích! Nizozemci nasadili 17letý talent, ten zavinil góly

Kocovina pokračuje! Fotbalisté Nizozemska v kvalifikaci MS 2018 klopýtají a vážně hrozí, že nezvládnou postoupit na druhý velký turnaj v řadě. Za jejich sobotní porážkou 0:2 v Bulharsku stojí především nepovedený risk trenéra Dannyho Blinda s nasazením teprve 17letého stopera Matthijse de Ligta do základní sestavy. Po jeho chybách, které vedly k oběma gólům, ho musel kouč střídat už o poločase.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 5. Delev, 20. Delev Hosté: Sestavy Domácí: Mihajlov – S. Popov, Čorbadžijski, Božikov, Zanev (86. Nedjalkov) – Slavčev – Manolev, Kostadinov, I. Popov (C) (68. Krajev), Tonev – Delev (88. Bodurov). Hosté: Zoet – Karsdorp, Martins Indi, de Ligt (46. Hoedt), Blind – Strootman, Klaassen – Wijnaldum (46. Sneijder), Promes (69. L. de Jong), Robben (C) – Dost. Náhradníci Domácí: Bodurov, Despodov, Galabinov, Čočev, Kitanov, Krajev, Krastev, Nedjalkov, Cvetkov, Vasilev, Velkov Hosté: Cillessen, de Jong, Depay, Hoedt, Lens, Sneijder, Tete, Toornstra, Veltman, Viergever, Vilhena, Vorm

Před zápasem musel pohled na základní sestavu Nizozemců fanoušky zaujmout. Blind se i kvůli velkému počtu zraněných rozhodl dát příležitost 17letému Matthijsi de Ligtovi, který se stal nejmladším reprezentantem Nizozemska od roku 1931.

Hodně odvážný tah! Zvlášť když uvážíme, že talent Ajaxu Amsterdam má za sebou jen sedm startů v nizozemské nejvyšší soutěži, pouze dvakrát nastoupil v základní sestavě.

Brzy se ukázalo, že v národním týmu podstoupil tak ostrou zkušenost příliš brzy. Chyboval totiž při obou gólech domácího Spase Deleva a hosté měli rázem ve 20. minutě už dvougólovou ztrátu. Blind nechal mladíka na hřišti do poločasu, pak ho stáhnul, ale na jakýkoliv zvrat stejně neměli Nizozemci sílu.

„Za jeho nasazením viním sebe,“ řekl kouč o De Ligtovi po zápase. „Když se na to podíváme zpětně, nebyl to pro něj dobrý start. Jinak je to určitě skvělý obránce, tohle je prostě moje zodpovědnost,“ hodnotil nizozemský kouč tah, který totálně nevyšel.

Připustil, že po druhé porážce v kvalifikaci, po níž patří Nizozemcům ve skupině A až čtvrté místo, zváží svoji budoucnost u týmu. „Jestli dál povedu mužstvo? Musím o tom popřemýšlet. Ještě neházíme ručník do ringu. Jsem ale nesmírně zklamaný, musím se teď postavit před zrcadlo,“ uvedl.

Nizozemské vyhlídky skutečně nejsou růžové. Po červnovém zápase s Lucemburskem bude klíčové, jak hráči ze země, která ještě na MS 2014 vybojovala bronz, zvládnou na konci srpna bitvu na půdě favorizované Francie.