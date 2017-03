Moje ikona? Byl to Pavel Nedvěd, teď chci být vzorem já, říká Darida

Nejlepším hráčem bundesligy je pro šestadvacetiletého fotbalistu opora Bayernu Mnichov Thomas Müller. "Vždy jsem ho bral jako výborného hráče, ale až když jsem proti němu hrál ještě za Freiburg, jsem poznal, jak výborný je to fotbalista. Změnil jsem na něj názor," říká Darida.

Fotbalovým vzorem je pro bývalého plzeňského fotbalistu Pavel Nedvěd. "Teď už to tak není, ale dříve to byl Pavel Nedvěd. V dorostu už jsem si přestal brát vzory, do té doby to však byl on. Teď bych chtěl být pro mladé kluky vzorem já," má jasno Darida.

A na který zápas český záložník nikdy nezapomene? "V negativním smyslu to asi byl poslední zápas s Bayernem, kdy jsme dostali gól na 1:1 v 97. minutě. To bylo hodně frustrující. Říkal jsem si, že to není možný, že to není spravedlivý," vzpomíná fotbalista.

<p>Patří k největším oporám národního týmu. Vladimír Darida se v dresu německé Herthy Berlín si získal pověst jednoho z nejlépe fyzicky vybavených hráčů. O svých zkušenostech z bundesligy a fotbalových vzorech vypravuje v pořadu Overtime pro iSport.cz.</p>

