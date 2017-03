Defoeův velký návrat. Potěšil nemocného fandu, pak rozhodl zápas

Jeden z prvních, kdo vstoupil na trávník anglického svatostánku, byl pětiletý Bradley Lowery. Chlapec už podruhé bojující s rakovinou měl vyvést národní tým na hřiště po boku kapitána, kterým byl určen brankář Joe Hart. Opora Turína ale předvedla hezké gesto a první místo v řadě, hned vedle Bradleyho, přenechala Defoeovi. Malý hrdina totiž fandí Sunderlandu, v jehož dresu válí právě Defoe. Ten se už předtím několikrát s Bradleym setkal a veřejně ho nazývá svým nejlepším kamarádem.

Jermain Defoe & @Bradleysfight lead out @England 😊



Great touch from Joe Hart letting them go first👏

