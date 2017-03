Skvělý start v reprezentaci! Barák dává góly, Jankto jako živá voda

Dostali šanci a popadli ji. Hodně pevně. Tři čeští nováčci, které povolal do zbraně trenér Karel Jarolím, prožívají v národním týmu fantastický začátek. A jsou hlavně hodně produktivní. O kom je řeč? Záložníci Antonín Barák, Jakub Jankto a útočník Michael Krmenčík. Čím tak upoutali?

Barák: Mezihra a góly

Záložník Slavie Antonín Barák, který v létě odejde do Udine, si připsal gól hned ve své reprezentační premiéře. V přípravném duelu s Dánskem byl jediným českým hráčem, který se při remíze 1:1 trefil. Kromě toho zaujal i kvalitními přihrávkami.

Formu z klubu si přenesl i po další pozvánce. V duelu s Litvou, který se mezi oficiální zápasy nepočítá, se sice v prvním poločase trochu trápil, ale na San Marino dostal důvěru znovu. A splatil ji se vší parádou.

Byl to právě Barák, kdo otevřel skóre utkání, aby za chvíli asistoval u gólu Vladimíra Daridy. A uběhlo jen několik minut, když Barák slavil znovu. V obou případech zakončoval střední záložník ve vápně soupeře. Suverénně.

„Jsem hrozně šťastný, že jsem to dvakrát proměnil. Kluci mi to skvěle připravili, tak jsem to měl docela jednoduché,“ usmíval se Barák.

Jankto: Rychlost i standardní situace

Záložník Udine Jakub Jankto upoutal české fanoušky už v přípravném utkání s Litvou, kde naskočil do druhého poločasu a nebylo na něm vůbec znát, že jde o jeho premiéru v národním týmu. Výborný výkon okořenil krásným gólem.

Proti San Marinu proto nechyběl v základní sestavě. A přestože při demolici 6:0 gól nedal, byl opět dost výrazný. Nahrál na dva góly a několikrát ukázal svou velkou přednost, kterou je rychlost. Obránci soupeře nestíhali.

Jankto se navíc ujal standardních situací a hlavně rohové kopy zahrával velmi dobře. „Jsem rád, že mě dal trenér do základu, hodně si toho vážím. Jen škoda, že jsem nedal gól, na který jsem měl velkou chuť,“ zalitoval pouze.

Krmenčík: Důraz před brankou

Čtyři zápasy, tři góly. To je zatím bilance Michaela Krmenčíka v české reprezentaci. I naposledy v San Marinu ukázal, že umí být před brankou hodně důrazný. Po Janktově centru si odstavil obránce a dotlačil míč do sítě.

Ve svém premiérovém zápase za národní tým proti Norsku (2:1) se navíc Krmenčík zařadil mezi nejrychlejší střelce mezi debutanty. Na gól mu stačilo pouze 11 minut. Pěkný gól dal také Litvě a navíc na něj byla penalta.

Jediným zápasem, ve kterém se Krmenčík netrefil, tak byla remíza s Dánskem. Proto mu dal trenér Jarolím důvěru i přesto, že se mu začátek jara v Plzni nevydařil. A vytáhlý útočník v reprezentačním dresu ožil.

Dvě branky si proti San Marinu připsal Vladimír Darida a podílel se na vysokém vítězství českého týmu v kvalifikačním utkání o MS 2018 v poměru 6:0. "Udělali jsme si zápas takový, jaký jsme chtěli. Dali jsme rychle góly a mohli jsme si zápas užít. Překonat jejich blok nebylo úplně jednoduché, ale měli jsme nacvičené varianty a loby za obranu docela vycházely. Snažili jsme se je zamknout a držet je. Škoda, že nám nevyšly některé akce ve druhé půli a nedali jsme ještě více gólů, hodnotil utkání záložník Herthy Berlín.

Sivok byl před San Marinem nervózní. O poločase se s trenérem smál

