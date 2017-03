Sivok byl před San Marinem nervózní. O poločase se s trenérem smál

Uhráli jste dvojnásobek toho, co Češi uhráli v San Marinu (3:0) naposledy...

„Němci tady vyhráli dokonce 8:0, ale taky jsme viděli zápas San Marina v Norsku, kde byl výsledek 1:1 do 75. minuty. Takže z toho jsme měli obavy. Trenér nás však na to upozorňoval a udržel nás v napětí. Nic jsme nepodcenili a bylo to vidět. Od začátku jsme byli koncentrovaní.“

Jak vás trenér Jarolím udržoval v napětí?

„Dostane vás pod tlak.“ (směje se)

To on umí, ale jak to dělá?

„Furt vám pouští videa, upozorňuje vás. Sami jste viděli – vedli jsme 4:0 a pořád jsme dostávali pokyny z lavičky. Takže jste pod tlakem v zápase i na tréninku. Ne vždycky je to tak lehké, jak on si třeba myslí, ale nutí nás do toho. A to je správné. Kdybychom sem přijeli jako na dovču, taky by se mohlo stát nějaké neštěstí. Ale všichni kluci měli chuť, zvládli jsme to.“

Kdy si trenér Jarolím definitivně ulevil?

„V půli. To přišel do kabiny za stavu 5:0 a smál se, že kdyby byly všechny zápasy takové, tak by to bylo výborný. (směje se) Ale taky nás upozorňoval, ať jsme obezřetní a ať si to užijeme. Protože ne vždycky máte tento krásný výsledek po půli.“

Proč byl druhý poločas natolik odlišný?

„To už je psychicky těžké. Skóre je 5:0, nikdo se nechce zranit, takže i do soubojů tolik nechodíte... Navíc se hlídáte, abyste nedostal zbytečnou kartu. Byly tam na mě dva ataky, takže jsem měl trochu nabroušeno. Ale člověk si to musí srovnat v hlavě, aby tu zbytečnou kartu nedostal.“

