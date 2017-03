Blamáž s Bulharskem a konec. Nizozemci odvolali trenéra Blinda

Blind možný odchod naznačil ihned po porážce v Sofii, kde na sebe vzal vinu. "Padá to na mou hlavu. Musím o tom přemýšlet a můj zaměstnavatel (Nizozemská fotbalová asociace) o tom jistě bude přemýšlet také," řekl Blind novinářům. "Ve fotbale se pohybuji dost dlouho na to, abych věděl, jak to chodí. Musím si nastavit zrcadlo. Takhle už to dál nejde," dodal.

Po návratu se sešel s vedením asociace a výsledkem bylo jeho odvolání z funkce a dočasné povýšení bývalého brankáře Grima do role hlavního kouče. Jedenapadesátiletý Grim strávil většinu kariéry v Ajaxu, kde později dělal i trenéra gólmanů a vedl mládež. V roli hlavního kouče působil i v Almere a u nizozemské jednadvacítky.

"Ceníme si toho, co Danny Blind pro tým odvedl během funkčního období. Ale protože jsou pro nás sportovní výsledky zklamáním a kvalifikace se nevyvíjí dobře, cítíme, že bohužel musíme sáhnout ke změně a s Dannym se rozloučit," uvedl v prohlášení ředitel nizozemské asociace KNVB Jean Paul Decossaux.

Blind se týmu ujal v červenci 2015, kdy nahradil Guuse Hiddinka, aby se pokusil zachránit Nizozemce v kvalifikaci o mistrovství Evropy. To se mu však nepovedlo a prohrál tři ze čtyř závěrečných zápasů včetně utkání s Českou republikou doma.

Ani v nové kvalifikaci o MS v Rusku, kde mají Oranjes obhajovat bronzovou medaili, se však týmu nedaří. Vyhrál jen nad Běloruskem a Lucemburskem a po pěti zápasech je až čtvrtý v tabulce. Na vedoucí Francii ztrácí šest bodů a na druhé Švédsko tři.