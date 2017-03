Jarolím po San Marinu: Takhle bych si představoval fotbal. Máme o co hrát

"Takhle bych si představoval fotbal. O poločase 5:0, dalo by se říct, že je příjemné dělat takovou práci. Ale ne vždy se to podaří," řekl novinářům v Serravalle s úsměvem Jarolím.

"Nechtěli jsme připustit žádné drama a to se podařilo. Splnili jsme povinnost. Očekávali jsme, že třeba v druhém poločase přidáme o nějakou branku navíc, bohužel hra už nebyla tak úderná jako v prvním poločase a trochu jsme ubrali," dodal Jarolím.

Český tým po poločase 5:0 mohl atakovat rekordní výhru 8:1 nad Andorrou, ale kouč nad tím nepřemýšlel. "Ani jsem to nesledoval. Trošku mě mrzí, že jsme nepřidali víc jak jednu branku. Kdyby Michael Krmenčík proměnil nájezd, mohlo to být lepší. Ale myslím, že i tenhle výsledek je slušný," podotkl Jarolím.

"Mužstva, která mají stejné ambice jako my, hrála se San Marinem vyrovnaněji. Ázerbájdžán tu vyhrál jen 1:0, Norsko hrálo do 77. minuty 1:1 a také Severní Irsko dalo druhý gól v podobném čase. Nechci to přeceňovat ani podceňovat. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale to těžší nás teprve čeká," dodal Jarolím.

Jeho svěřenci mají po polovině skupiny a pěti zápasech osm bodů a budou bojovat o druhé místo, které může znamenat baráž. Příště se představí v červnu v Norsku. "Máme o co hrát, to je podstatné. Že jsme na chvíli poskočili na druhé místo, to není podstatné. Důležité je, jak to bude po posledním zápase. Teď nás čeká Norsko a je třeba udělat maximum pro to, abychom bodovali," dodal.

