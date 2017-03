Proč je hrdé Nizozemsko v bídě? Špatný výběr trenérů i nevýrazní talenti

Fotbalový svět nechápe. Nizozemsko nezvládá po kvalifikaci na EURO 2016 ani tu na mistrovství světa v Rusku. Po šokující prohře 0:2 v Bulharsku je velmoc v bídě, což odnesl trenér Danny Blind. Právě on je jedním z viníků nizozemského úpadku. Ovšem samozřejmě ne zdaleka jediným. Co všechno stojí na hrůznou bilancí Robbena a spol.?

Totální fotbal? Někdy je víc taktika

Během mistrovství světa 2010 se do hry Nizozemska pustil sám legendární Johan Cruijff. Nelíbilo se mu, že kouč Bert van Marwijk vsadil dost na defenzivní hru. „Kde je náš pověstný totální fotbal?“ pral se Cruijff.

Jenže Van Marwijk věděl, co dělá. Se svým týmem došel až do finále a tam nechybělo mnoho, aby Nizozemsko zdolalo Španělsko. Nepovedlo se, ale i stříbro bylo velkým úspěchem. A podobná věc se opakovala o čtyři roky později.

Na MS 2014 vsadil na pevnou defenzivu trenér Louis van Gaal. Ani tento fotbal se nemohl Cruiffovi a podobně smýšlejícím líbit, ale Nizozemsku vynesl bronz. Co to ukazuje? Že bez taktiky ušité týmu na míru už dnes uspějete těžko.

Špatný výběr trenérů

Nizozemsko po úspěšném MS hledalo nového kouče, Van Gaal totiž skončil a převzal Manchester United. A tady udělalo vedení svazu první chybu. K dispozici totiž byl zkušený trenér Ronald Koeman, který vyznával podobný styl jako Van Gaal. Mohl plynuje navázat.

Jenže Nizozemci se rozhodli pro jiný model. Na dva roky chtěli reprezentaci svěřit velezkušenému Guusi Hiddinkovi, po němž by štafetu převzal jeho asistent. Být jen asistentem ale Koeman odmítl a vydal se do Premier League.

Hiddink je navíc brán za manažera, který umí léčit týmy šokovou terapií, vyhecovat je a s hráči mívá dobrý vztah, ale vymazlená taktika není zrovna jeho silnou stránkou.

Aby toho nebylo málo, vedení nizozemského fotbalu dosadilo k Hiddinkovi Dannyho Blinda, který přitom do té doby vedl jako hlavní trenér pouze jeden rok Ajax Amsterdam. Přesto dostal důležitou roli a navíc to měl být on, kdo se za dva roky stane hlavním koučem v kvalifikaci na MS.

Podivné tahy

Danny Blind se stal každopádně trenérem národního týmu nakonec o dost dřív. Hiddink totiž kvůli tristním výsledkům rezignoval a jeho asistent převzal hlavní zodpovědnost. Od začátku se ale zdálo, že tenhle experiment nevyjde.

Blindovi totiž chybí zkušenosti a to se několikrát ukázalo. Jeho tým byl často nedisciplinovaný, někteří hráči evidentně nebyli s trenérem spokojení. Do toho se Blindovi nepovedlo hned několik tahů.

Korunu všemu nasadil ve svém posledním zápase, kdy naprosto nečekaně postavil v Bulharsku na post stopera teprve sedmnáctiletého Matthijsa de Ligta, který přitom na klubové seniorské úrovni odehrál do té doby jen pár zápasů.

Právě De Ligt v zápase chyboval a i kvůli tomu Nizozemsko padlo. Od Blinda šlo o hodně nerozvážné rozhodnutí, které ho nakonec částečně stálo místo. Po prohře v Bulharsku má totiž Nizozemsko za 5 kvalifikačních zápasů jen 7 bodů a trenér dostal vyhazov.

Odcházející generace

Problémy Nizozemska ale samozřejmě nejsou jen ve vedení a na lavičce. Fotbalová velmoc se nedokázala správně vypořádat s odchody úspěšné generace. Hlavně na pozici hrotového útočníka dlouhodobě strádá.

Jediným ze „starých“, kdo má stále top výkonnost, je Arjen Robben. Jenže na něj zase není spoleh kvůli jeho častým zraněním. Wesley Sneijder už je jen svým vlastním stínem a Robin van Persie a spol. už v reprezentaci nejsou.

Talenti se nechopili role

Když něco končí, něco nového samozřejmě začíná. A v nizozemském podání by to teoreticky neměla být zase tak bolestná obměna. Jenže hráči jako Georginio Wijnaldum, Kevin Strootman či Memphis Depay jsou zatím v národním týmu zklamáním a nenaplňují očekávání.

Experti se shodují, že nizozemská reprezentace teď potřebuje novou krev. Úplně. „Škola Ajaxu je moc hezká, ale chtělo by to z této linie teď vystoupit. Měl by přijít trenér s novými myšlenkami,“ tvrdí redaktor Amitai Winehouse.

S tím souhlasí i další. Jinak řečeno. Nizozemsko potenciál má, ale ten sám o sobě nestačí. Pokud se má zvednout, potřebuje zároveň schopné vůdce s jasným stylem. Jedině tak se zase může vrátit do fotbalové smetánky.