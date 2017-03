České šance na baráž? Jít před Severní Irsko, nebýt nejhorší z druhých

Kouč se dívá na tabulku střízlivě. „Máme o co hrát, to je podstatné. Že jsme na chvíli poskočili na druhé místo, to není směrodatné. Důležité je, jak to bude po posledním zápase. Teď nás čeká Norsko a je třeba udělat maximum pro to, abychom bodovali,“ glosoval Jarolím vývoj v tabulce po vysoké výhře 6:0 v San Marinu.

Papírově má český tým za sebou snadnější část kvalifikace, protože doma přivítá už jen mimořádně silné Německo a slabé San Marino a nutnost bodovat na něm bude ležet před všemi nepříjemnými venkovními zápasy v Norsku, Severním Irsku a Ázerbájdžánu.

I Severní Irsko bude hrát tři z pěti zbývajících utkání venku, hostí Jarolímův soubor a mistry světa Němce, cestuje do Ázerbájdžánu, San Marina a Norska.

Prodrat se na druhou příčku je však pouze základní předpoklad pro udržení naděje na účast na šampionátu v Rusku. Do baráže jde z devíti skupin osm nejlepších týmů z druhých míst, nejhorší z nich se s vidinou mistrovství rozloučí.

Tabulka týmů na 2. místech v evropské kvalifikaci na MS

Aktuální situace je pro druhého z „české“ skupiny optimistická, protože nejvyrovnaněji zatím působí skupina E, kde má druhá Černá Hora méně bodů než Česko. Ovšem pozor na propočty. Ačkoliv jsou všechny skupiny šestičlenné, do tabulky, která vzniká z mužstev na druhých příčkách, se nezahrnují výsledky s posledními týmy ve skupinách.

Je to proto, že Kosovo a Gibraltar se po přijetí do FIFA přiřadily do kvalifikačních skupin až několik měsíců po losu. A pravidla postupového klíče už se neměnila. Na první pohled jde o nepatrnou změnu, ale i ta může hrát svou roli. Protože při rovnosti bodů je hlavním kritériem rozdíl ve skóre.

Tudíž gólové kanonády proti outsiderům můžou týmům pomoct v jejich skupině, ale v tabulce pro baráž už ne. Lze to demonstrovat na aktuálním příkladu. Kdyby se v řazení celků na druhých místech zohledňovaly i výsledky proti nejhorším mužstvům skupiny, bylo by Severní Irsko díky lepšímu skóre před Švédskem. Jelikož tahle podmínka neplatí, má Švédsko brankový rozdíl výhodnější než český soupeř.

Platí však, že Jarolímův výběr bude muset na druhé místo nejprve dosáhnout, což nebude snadná práce.

Zbývající los českého týmu v kvalifikaci na MS Sobota 10.6. Norsko - Česko Pátek 1.9. Česko - Německo Pondělí 4.9. Severní Irsko - Česko Čtvrtek 5.10. Ázerbájdžán - Česko Neděle 8.10. Česko - San Marino

