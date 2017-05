Dočkal si v reprezentaci spraví chuť, věří Jarolím. Chce motivovat Pilaře

Proč do Belgie povezete tolik hráčů?

„Nechceme narušit přípravu na utkání v Norsku, proto hráče nejspíš prostřídáme o poločase. Po Belgii ubudou hráči, co do toho dalšího zápasu ani nezasáhnou. Je to pro nás komplikace, že každý z nich končí sezonu jinak. V Belgii po zápase zůstaneme, měli bychom tam mít vytvořené takové podmínky, abychom se kvalitně připravili na utkání s Norskem.“

Budete ještě někoho povolávat?

„Z náhradníků určitě. Zatím je to předčasné, uvidíme, jak se některé hráče případně podaří uvolnit z posledního víkendu před Belgií, to také bude hrát roli. Měli bychom to vědět v průběhu příštího týdne.“

Jak je na tom Bořek Dočkal, jehož klubu se v Číně příliš nedaří?

„Komunikovali jsme s ním, věřím, že si v reprezentaci naopak spraví chuť a zažije pocit z dobrého výsledku. Vrátí se až den před zápasem s Belgií, jeho start je tedy ohrožený. To trochu komplikace je, jinak zdravotně by měl být v pořádku.“

Jaký klub byste doporučil Patriku Schickovi, u kterého se mluví o velkém přestupu?

„Má dost poradců, aby se rozhodl správně. Není to úplně v mé kompetenci. Možností, kam odejít, je celá řada. Nevím, jestli už má uzavřené, že zůstane v Itálii. Asi by pro něj bylo zajímavější, aby nastupoval pravidelně, sbíral zkušenosti a vyhrál se v Sampdorii.“

Může to v závěru sezony narušit jeho koncentraci?

„Věřím, že už to bude mít vyřešené, že by ho to naopak mohlo zklidnit a bude správně nastavený.“

Proč se mezi náhradníky objevil Václav Pilař?

„Moc toho neodehrál, měl dlouhou pauzu. Tréninkové manko se nějak projevit musí, ale udělal dost pro to, aby se vrátil. Že je mezi náhradníky, pro něj znamená impuls a motivaci, aby na sobě dál dělal. Chceme, aby od nás cítil, že má otevřené dveře.“

Mezi náhradníky je i Martin Fillo. Zvažoval jste u něj nominaci?

„Nějak extra bychom do toho zasahovat neměli, vycházím z toho, co hráči v reprezentaci odvedli s přihlédnutím k tomu, v jaké jsou formě. Víme, co nás čeká, v první řadě musím sázet na to, co se nám osvědčilo. Filla sledujeme, proto se objevil mezi náhradníky.“

Do výběru se vrací Josef Šural. Líbí se vám jeho výkony ve Spartě?

„Je cítit. Ve Spartě nastupuje na pozici klasického útočníka nebo ze strany, po změně trenérů o sobě dává vědět. Z toho důvodu je v nominaci.“