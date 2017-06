Nováka do Belgie nepustí zranění. Jarolím zvažuje povolání Hlouška

Filip včera přijel na sraz, byl na vyšetření, na magnetické rezonanci a prokázalo se, že sval bohužel není v pořádku," řekl dnes novinářům Jarolím.

"Ve hře ještě je, že místo něj dodatečně povoláme případně Adama Hlouška. Hraje až zítra, hrají o titul, ale varianta to je. Přemýšlím o tom," doplnil trenér.

Šestadvacetiletý Novák v poslední době patřil do základní sestavy českého celku. Spolu s ním vypadli z kádru reprezentačního A-týmu kvůli zdravotním problémům i Josef Šural a Antonín Barák, jenž v pátek odcestoval za jednadvacítkou na soustředění do Rakouska před evropským šampionátem v Polsku.

"Filip Novák i Tonda Barák byli hráči posledního kvalifikačního utkání, byli v základu. Takže se nám to trochu zkomplikovalo, ale co se dá dělat. Musíme si s tím poradit," dodal Jarolím.

Baráka už v pátek nahradil Michal Sáček, který se odpojil od jednadvacítky a premiérově dorazil na sraz "áčka". "Vypadl nám Tonda, tak si to vyměnili. Nechtěli jsme to nějak extra komplikovat, navíc Sáček je určitě hráč, který má perspektivu," uvedl Jarolím.

Po Novákově vypadnutí čítá Jarolímův výběr 25 jmen. K týmu se dnes připojil obránce Ondřej Čelůstka z Turecka, naopak stále chybějí čtyři hráči brankář Tomáš Vaclík, obránci Tomáš Sivok s Markem Suchým a záložník Bořek Dočkal, kteří kvůli klubovým povinnostem dorazí později.

Dočkal v čínském Che-nanu Ťien-jie v posledních zápasech nehrál. "Nebyl vůbec nominovaný, protože hráli jiní cizinci. Trošku to komplikace je, uvidíme, jak přijede naladěný," prohlásil Jarolím.

Reprezentanti dnes před polednem trénovali v Praze a v neděli odletí k přípravnému utkání v Bruselu, které se hraje v pondělí. Po dohodě s Belgičany by v zápase neměl být počet střídání omezený šesti, takže by Jarolím mohl protočit více hráčů.

"Bude to takový test, hlavně z toho důvodu, že někteří hráči skončili v klubech dřív. Minimálně poločas odehrají, aby měli zatížení. Chceme hráče prostřídat, rádi bychom to rozložili, aby to nenarušilo přípravu na Norsko," uvedl Jarolím.

Národní tým po utkání v Belgii zůstane a přesune se na kvalifikační zápas do Osla. V něm se český celek pokusí 10. června výhrou zvýšit naděje na druhé místo ve skupině a účast v baráži.