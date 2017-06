Kam se Schickem? Megadiamant, patří na hrot, tvrdí Švancara

Už je důležitou personou reprezentace. Ale poprvé Patrik Schick poznává, jak protivný dokáže být tlak na hráče oblékající národní dres. Veřejnost má za to, že bude sázet góly na počkání. Jenže třeba proti Belgii se spíše na pozici „desítky“ protrápil. Experti by útočníka nejradši viděli v sestavě proti Norsku úplně nahoře. Místo plzeňského tanku Michaela Krmenčíka.

Schick prožívá průlomovou sezonu, skvělé výkony v Sampdorii mu vynesly řady zvučných zájemců a místo v dospělé reprezentaci. Tam se v žádném případě nezařadil jako laciná brož odněkud z pouti, nýbrž coby blyštivý klenot, jenž má pro soubor Karla Jarolíma mimořádnou důležitost. „Je to megadiamant. V Bohemce jsem se do něj přímo zamiloval,“ vypálí bývalý útočník Petr Švancara.

Jenže zatím mu výkony úplně nevychází, z důvodu velkého očekávání se ocitl pod velkým tlakem. Před sobotní kvalifikací o postup na mistrovství světa v Norsku je legitimní otázka: Neměl by Jarolím vymyslet sestavu bez Schicka, aby mu psychicky ulevil?

„V žádném případě. Nemáme lepšího útočníka. Nechci se nikoho dotknout, ale v minulosti jsme měli Skuhravého, Kollera, Baroše a pak už nikoho. Teď zase máme konečně frajera, který může být lídrem,“ myslí si Švancara.

Stejně to vidí i sparťanská legenda Vladimír Táborský. Také on sdílí Schickovu extrémní kvalitu. „Rozuměl bych rozhodnutí Karla Jarolíma nechat ho na lavičce. Je svým způsobem řešení, pustit ho proti Norsku na hřiště jako žolíka. V Sampdorii takhle vstřelil několik branek.

GALERIE: varianty, jak můžou Češi nastoupit proti Norsku

Ve chvíli, kdy je obrana soupeře unavená a nesoustředěná, dovede překvapit individuální akcí. Osobně bych mu ale šanci dal, ten kluk nesmí být znechucený. Od všech je potřeba trochu trpělivosti,“ nabádá dvojnásobný vítěz československé ligy.

První poločas přípravy proti Belgii odehrál Schick jako „desítka“, uprostřed vysunuté tříčlenné záložní formace. Nebyl to propadák, ale také žádná óda na radost. Několikrát špatně rozehrál, občas přišel lacině o míč. Když se po změně stran přesunul místo Michaela Krmenčíka na hrot, ve svém zamilovaném lovišti se cítil mnohem lépe.

„Jednoznačně ho vidím na pozici klasického hrotu. Umí dát branku, připravit šanci pro spoluhráče, hraje dobře hlavou i tělem. Jeho výjimečnost je ve vápně. Musí hrát tam,“ praví Vladimír Táborský.

Podle Petra Švancary nemá problém ani s jednou pozicí. Pro zápas s Norskem by ale doporučoval posadit Krmenčíka a Schicka „uplacírovat“ na samý vrchol sestavy.

„Tam je nejplatnější. V jednadvacítce byl na špici fantastický, tam to umí nejlíp. Strašně věřím, že mu to pomůže. Nehraje alibisticky. Když zkazí balon, hned si žádá další. Takové hráče mám rád. Chce pomáhat, neschovává se. V jeho věku je to obrovské plus. Věřím, že ho Jarolím připraví dobře psychicky a on nám to proti Norsku ukáže.“

I deník Sport se podepisuje pod názor expertů. Schick by měl v sobotní v kvalifikační řeži naskočit na hrotu útoku.

720p 360p REKLAMA Patrik Schick: kometa ze Sampdorie, která míří na vrchol • VIDEO iSport TV