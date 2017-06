Střelec Krmenčík: S Norskem je to bitva o všechno, jsme odhodlaní vyhrát

„V nároďáku jsou nejlepší hráči Česka, kvalita je tady vysoká a já z toho těžím,“ pochvaluje si útočník Plzně, jenž se vyžívá v důrazné hře. Proto by nebylo velkým překvapením, kdyby v sobotu vystrčil ze základní sestavy Patrika Schicka.

Schoval jste si nějaký gól i na Norsko?

„Pokud se na hřiště dostanu, tak věřím, že ano.“

Čím to, že v reprezentaci máte tak luxusní střeleckou bilanci?

„Je to příjemné, že střelecky se mi daří. Hlavní ale nejsou góly, nýbrž body. Ty jsou pro tabulku mnohem podstatnější. A co se skrývá za mojí bilancí? Asi tým a kluci, kteří mi dovedou šanci nachystat. Pak to jen uklízím do prázdné branky. V nároďáku jsou nejlepší hráči Česka, kvalita je tady vysoká a já z toho těžím.“

720p 360p REKLAMA Schick: Nejsem ještě hráč, který by tým táhl. Nejvíce by mi pomohl gól • VIDEO iSport TV

V národním týmu jste spíše nováčkem. Cítíte, že vás vzhledem k produktivitě berou spoluhráči jako rovnocenného parťáka?

„Než jsem si zranil koleno, se spoustou kluků jsem hrál v jednadvacítce, znám víc než polovinu týmu. Není to pro mě cizí prostředí. Navíc jsou tady Honza Kopic a Hořka (Tomáš Hořava) z Plzně. Cítím se tady dobře.“

Celý tým se přesunul z Bruselu do Osla, dějiště sobotního utkání. Už přemýšlíte o zápase, který má pro celý český fotbal mimořádnou důležitost?

„Trenér nám vtlouká do hlavy, že utkání s Belgií je už za námi a teď nás čeká úplně jiné zápas. Podle mě je to bitva o všechno a my jsme odhodlaní zvítězit.“

Spoléháte na nižší motivaci Norů, kteří mají ve skupině jen tři body, a jen zázrak by je přiblížil k baráži?

„Je otázkou, jak si to nastaví v hlavě. My máme bodů víc a chceme jednoznačně vyhrát.“

720p 360p REKLAMA Darida před Norskem: Všichni jsme natěšení. Musíme se jim vyrovnat v důrazu • VIDEO iSport TV

Norové bývají hodně důrazní, v soubojích je jejich síla. Takový způsob boje by vám mohl vyhovovat, ne?

„Důraz nesvědčí nikomu, žádnému týmu. Norové budou jezdit po zadku a my se jim musíme v tomto směru vyrovnat. Bez toho to nepůjde.“

Mohla by to být šance, jak se dostat do sestavy?

„Uvidíme, to nechám na trenérovi. Bude to pro nás poslední zápas v sezoně, navíc s velkou důležitostí. Jde o reprezentaci, o postup na mistrovství světa. Je to něco jiného než hrát v lize proti Jihlavě. Musíme se kousnout a dát do toho všechno. Pak se můžeme sebrat a jet na dovolenou. V Plzni se mám hlásit 26. června.“

Jak se těšíte do Viktorie na staronového trenéra Pavla Vrbu?

„Jsem zvědavý, jak se změnil. (usmívá se) Pana Vrbu jsem zažil jenom jako mladý kluk. Pro Plzeň toho udělal strašně moc. Vedení klubu, další lidé ve Viktorii a vlastně celá Plzeň ho vnímá jako „pana Někdo“. Složil skvělý tým, vyhrál s ním tituly, dostal Plzeň do Ligy mistrů, zapsal se do historie klubu. Těším se na něj, ale i na to, že dál budu nastupovat s Davidem Limberským a Milanem Petrželou. To je pro mě asi nejvíc. Jako malý kluk jsem na ně koukal a podával jim balony. A teď s nimi můžu hrát. “