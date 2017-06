Jistota do klíčového zápasu. Norské najezdy bude krotit velký šéf Sivok

Proti Norsku musí dojít ke zlepšení, jinak může být s českými nadějemi na postup do baráže světové kvalifikace amen. Šéfem obrany bude dnes na stadionu Ullevaal Tomáš Sivok. V sestavě se nedostane na Kalase.

Když přišel k norské reprezentaci v první únorový den nový trenér Lars Lagerbäck, začal razantním způsobem upravovat herní styl mužstva. Vsadil na jednoduché pojetí, více nakopávaných míčů a po svých podřízených vyžadoval především hraniční důraz a maximální statečnost v osobních soubojích. „Chce týmu vtisknout islandský styl,“ přikývl hlavou trenér Čechů Karel Jarolím.

720p 360p REKLAMA Dočkal v Norsku: Přirostlo mi to tu k srdci, ale nepřijel jsem vzpomínat • VIDEO #ceskarepre

Pro něj to není zrovna dobrá zpráva. Dá se očekávat silný tlak na celou obranu, zejména pak na stoperskou dvojici. A ta si naposledy v Belgii vybrala několik slabších chvilek. Hlavně v prvním poločase Tomáš Kalas s Jakubem Brabcem projevili vůči hvězdným borcům příliš úcty a respektu. „Před Norskem jsme si k tomu něco řekli. Ve středu obrany musíme být podstatně důslednější,“ připustil Jarolím.

Na lavičce zůstane Kalas

Proti Norsku se rozhodl pro očekávanou změnu: na lavičce nechá Kalase a roli šéfa obrany svěří Tomáši Sivokovi, přičemž spoléhá na jeho herní inteligenci a vyzrálost z mnoha těžkých bitev.

„Je nejstarší, má dostatek zkušeností a umí řídit obranu. Chápu to, taková změna je logická. Přesto bych očekával, že Kalasovi dá znovu šanci. Podle mě proti Belgii nehrál tak zle,“ prohlásil Tomáš Hunal, bývalý řízný stoper Slavie či Žižkova.

Lagerbäck Norsku ordinuje hru na dva útočníky. Dnes by měl do arény vypustit dvojici typologicky odlišných hráčů – mrňouse marockého původu Tarika Elyounoussiho z Olympiakosu Pireus a vytáhlého Alexandera Söderlunda ze St. Etienne.

720p 360p REKLAMA Jarolím: Víme, že tři body s Nory potřebujeme jako sůl • VIDEO #ceskarepre

Co to znamená pro českou obranu, potažmo stoperskou dvojici? Rozhodně více soubojů jeden na jednoho. „A právě v nich jsme měli proti Belgii problémy. Rozumím tomu, že hrát proti Lukakovi nebo Bentekemu je vyšší level fotbalu, přesto jsem čekal, že si s tím poradíme lépe. Stopeři nehráli dobře. Jsem rád, že se do sestavy vrací Sivok. Je to šéf,“ tvrdil Július Bielik, účastník mistrovství světa v Itálii v roce 1990.

Na co ještě musí být čeští stopeři v dnešní klíčové partii kvalifikace připraveni? Elyounoussi je motorová myš s vybranou technikou. V nábězích za obranu se vyžívá, skuliny v postavení stoperů dokáže najít bez problémů. Söderlund má zase slušné výškové i váhové parametry (187 cm, 86 kg), odstavit ho od míče není sranda. Podobně jako Lukaka. Při bránění bude třeba projevit důvtip a chytrost.

„Strašně důležitá je komunikace. V soubojích jeden na jednoho musí stopery jistit krajní obránci, být k nim blíž, zároveň se musí stahovat záložníci na lajnách. Klíčová je správná a rychlá reakce v konkrétních situacích. Třeba se rozhodnout na soupeře se nelepit, nechat si ho na distanc a tím třeba v případě Söderlunda eliminovat jeho robustní předpoklady,“ nabídl herní variantu Bielik.

Kvalitní výkon stoperské dvojice Sivok – Brabec bude jedním ze základních předpokladů k úspěchu a zachování naděje na postup na mistrovství světa do Ruska.