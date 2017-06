Vaclík držel Čechy: Remíza je ještě šťastná. S Německem zkusíme zázrak

PŘÍMO Z OSLA | Dělal, co mohl. Chytil nájezd, když na něj šli dva norští útočníci sami. Ani vynikající výkon Tomáše Vaclíka však na výhru v Norsku nestačil. Češi remizovali 1:1 a výrazně si zkomplikovali boj o druhé místo v kvalifikační skupině C.

Remizovali jste 1:1. Jak velká ztráta to je vzhledem k tomu, že Severní Irsko vyhrálo?

„Dozvěděl jsem se až po zápase, že dali gól v nastavení. Bod je samozřejmě ztráta, Irové nám zase odskočili, bohužel se to pro nás nevyvíjí dobře. Chtěli jsme v Norsku vyhrát. Myslím, že jsme do toho dali maximum. Bohužel se to nepovedlo.“

Zlikvidoval jste i nájezd dvou Norů, kteří na vás šli sami…

„Snažil jsem se zůstat stát. Tak nějak jsem čekal, že bude chtít zakončit. Je to přeci jen útočník a v tomhle trochu sobeček. Bylo to pro nás štěstí. Čekal jsem, jestli vystřelí, nebo ne. Pak mě trefil do ruky. Kdyby přihrával, tak je asi hotovo.“

Už jste chytil někdy nájezd dvou hráčů na gólmana?

„Asi ještě ne. Myslím, že to ani možné chytit není.“

Čím si vysvětlujete výpadek ve druhém poločase?

„Norové hráli dobře. Ještě za stavu 1:0 trefil Tomáš Souček břevno, tam se zápas lámal. Kdyby dal na 2:0, tak si myslím, že bychom to do vítězného konce dotáhli. Potom jsme z našeho odkopu dostali gól z penalty, pak byla ta šance dva na mě. Norům pak narostla křídla. Hráli velice dobře, věděli, co chtějí hrát. Dokázali včas presovat, my jen odkopávali balony, nebyli jsme schopní udržet míč nahoře. Norové si vytvořili tlak, druhá půle byla jasně v jejich režii. Remíza je asi zasloužená, pro nás možná ještě šťastná.“

V dalším zápase hrajete s Německem, Severní Irsko se San Marinem. Nebojíte se, že byste pak jeli do Severního Irska bez postupové naděje?

„Asi musíme počítat s tím, že Severní Irové vyhrají nad San Marinem. My se pokusíme o zázrak. Andorra včera po dlouhé době vyhrála, porazila Maďary. Určitě se pokusíme uhrát něco s Němci. Nechceme se dostat do situace, že bychom jeli do Severního Irska, a tam už se nehrálo o nic. S Němci nám půjde o hodně. Jsem si jistý, že to všechny vyhecuje, že bude plný stadion. Němce nemůžeme porážet pravidelně, věřím, že máme nějakou kvalitu, že bychom je jednou porazit dokázali.“