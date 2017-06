Italové rozdrtili Lichtenštejnsko, Konopljanka se trefil za Ukrajinu

Fotbalisté Itálie ani Španělska v dnešních zápasech kvalifikace o postup na mistrovství světa nezaváhali, proti outsiderům si připsali "povinné" výhry a dál se stejným bodovým ziskem společně vévodí tabulce skupiny G. Ve skupině D dal Velšan Aaron Ramsey gól z penalty dloubákem do stejné branky, do níž v Bělehradě podobným způsobem zahrál rozhodující pokutový kop finále ME 1976 Antonín Panenka.