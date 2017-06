Koller o reprezentaci: Schickovi trochu chybí zápal do hry, ale to vypiluje

OČIMA EXPERTA | Nejlepší střelec, chlap jak hora, který se v národním dresu vždy rval do posledního dechu. Co by za takového hroťáka čeští fotbalisté teď dali! Jan Koller i přes výsledkové strádání v kvalifikaci MS 2018, které vyvrcholilo remízou 1:1 v Norsku, nevidí budoucnost reprezentace tak špatně. "Výkon oproti poslednímu zápasu se ale musí rapidně zlepšit," upozorňuje v rozhovoru pro iSport.cz.

Co říkáte na průběh kvalifikace o postup na světový šampionát?

„Už na začátku jsem říkal, že neočekávám, že bychom měli postoupit. Nový trenér měl málo času. Tvoří nový tým, po loňském EURO skončilo hodně hráčů. Osobně to beru tak, že kvalifikace slouží pro zabudovávání nových tváří. To se zatím docela daří, i když je to na úkor výsledků, které nejsou takové, jak se očekávalo. Hlavně na začátku kvalifikace jsme zbytečně poztráceli body doma s Ázerbájdžánem a Severním Irskem (remízy 0:0). Právě tyhle zápasy asi hodně ovlivnilo, že trenér hledá nové složení.“

Trenéra Jarolíma byste ve funkci podržel?

„Určitě bych trenéra neměnil. Zabudoval mladé hráče, jako jsou Jankto, Schick, teď hrál i Souček, v jednadvacítce jsou další hráči. Budoucnost by nemusela být špatná, byla by škoda, kdyby zase přišel nový trenér. Výsledky takové nejsou, ale určitě bych mu dal šanci na další cyklus.“

Můžou Češi ještě z kvalifikace postoupit?

„Ano, ale nesmí hrát jako v Norsku. Hra nebyla nic moc, bylo tam hodně individuálních chyb. Šanci samozřejmě mají, ale už to není jen v jejich rukách. Výkon českého týmu se musí rapidně zlepšit.“

Očekáváte zlepšení především od starších hráčů?

„Bořek Dočkal po přestupu do Číny moc nehrál, psychicky na tom asi není nejlépe, to nám trošku uškodilo, v národním týmu patří mezi lídry. Zkušenému Tomáši Sivokovi zápas s Norskem také moc nevyšel. K nim se ale musí přidat i další kluci ze zahraničí. Darida, Kadeřábek, Krejčí, ti už mají něco odkopáno na patřičné výši a reprezentaci by také měli táhnout.“

Je Sivok stále platným hráčem pro reprezentaci?

„Záleží, kam přestoupí, jestli bude pravidelně hrát. Když bude nastupovat, pořád má týmu co dát. Stopeři zrají jako fotbalisté déle, v tom bych neviděl problém.“

Nechyběl vám v nominaci Lukáš Pokorný, který se chytil ve Francii v dresu Montpellieru?

„Viděl jsem pár zápasů, když nastoupil, vedl si moc dobře, rozhodně nezklamal. Neměl to jednoduché, francouzská liga je hodně kvalitní soutěž, jsou tady rychlí útočníci. Stoperů v takových ligách nemáme tolik, šanci by určitě měl dostat.“

Těší vás vzestup Patrika Schicka s Jakubem Janktem, kteří se chytili v Itálii?

„Situace v našem fotbale není růžová, čeští hráči se v top kvalitních ligách v zahraničí moc neprosazují. Jsem rád, že to těmhle klukům v Itálii jde. K nim ještě připočítejme Vláďu Daridu s Pavlem Kadeřábkem, co nastupují v Německu v základních sestavách. Věřím, že i Patrik Schick dostane v další sezoně víc prostoru. Pro národní tým je to jedině dobře, budoucnost nevidím špatně.“

Není škoda, že Patrik Schick šel do zápasu v Norsku až jako náhradník?

„Taky jsem čekal, že nastoupí od začátku, v Sampdorii měl velmi dobrou sezonu. Ale Krmenčík v předchozích zápasech dával skoro vždycky gól, asi tohle rozhodlo, že nastoupil i v Norsku.“

Je pro Schicka správným krokem přestup do Juventusu?

„Pokud to bude udělané tak, že ještě rok zůstane hostovat v Sampdorii, dává mi to smysl. Jinak si nejsem jistý, že by v příští sezoně dostával tolik prostoru v takovém klubu, jako je Juventus Turín.“

Od vaší éry s Milanem Barošem jde o prvního útočníka, kterého lanaří špičkové evropské kluby. Může navázat na vaše střelecké statistiky v reprezentaci?

„Mám z něj radost, podle toho, jak působí, to má i srovnané v hlavě. Je to střelec, ale i všestranný útočník. Má rychlost, techniku i zakončení, jde o ideálního útočníka pro ty nejlepší kluby. Pak záleží jen na něm, jak na sobě bude dál pracovat. Věřím, že by to mohl někam dotáhnout a hlavně i táhnout naši reprezentaci.“

Na čem ještě potřebuje pracovat?

„Zatím jsem neměl moc šancí vidět ho naživo nebo v televizi. Někdy se mi zdá, že mu trochu chybí zápal do hry, ale to vypiluje. Jinak je to velmi dobrý útočník.“

