Češi trápili mistry světa. Musím vyzdvihnout týmový výkon, řekl Jarolím

Chybělo málo a měli jste proti Němcům bod. Škoda, že?

„Jsem zklamaný, jak zápas dopadl. Nejen já, ale i hráči. Byli jsme hodně blízko, abychom v takhle těžkém utkání bodovali. Když jsme vyrovnali, věřil jsem, že můžeme bodovat. Z výsledku jsem zklamaný, rozhodně ne z výkonu mužstva. Chtěli jsme zesílit prostory po stranách s pětičlennou obrannou řadou a po zisku balonu chodit do protiútoků. Snažili jsme se o to. Trochu zbrklosti ve finální fázi nás připravilo o to, abychom některé situace mohli zakončit líp.“

Jak jste viděl situaci před druhým gólem Němců? Nebylo chybou, že Mats Hummels vyšel na bránění Jakubu Janktovi?

„Možná tam mělo dojít k lepší komunikaci. Možná mohli být ve zdi jiní hráči a ti, co v ní byli, ti vyšší, měli Němce hlídat. Nicméně to bylo trochu sporné, možná to zavánělo faulem, možná i ofsajdovým postavením. Ale nevím, to jen, co se ke mně dostalo. Neviděl jsem to.“

Na lavičce jste nechal Pavla Kadeřábka, Ladislava Krejčího, Bořka Dočkala. Bránil jste je tím proti případnému vykartování proti Severnímu Irsku?

„Některé hráče jsem na lavičce musel nechat, máme tu dvacet hráčů do pole. Šli jsme do utkání s nějakým záměrem. Měli jsme dohrávat situace do rychlého protiútoku. Věděli jsme, že proti Němcům musíme splnit taktické pokyny, které jsme si řekli. Bylo to o velkém penzu práce.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 78. Darida Hosté: 4. Werner, 88. Hummels Sestavy Domácí: Vaclík – Gebre Selassie, Kalas, Suchý (C), Novák, Bořil – Kopic (53. Krejčí), Darida, Souček, Jankto (89. Zmrhal) – Krmenčík (76. Kliment). Hosté: ter Stegen – Kimmich, Hummels, Ginter, Hector – Kroos, Stindl (67. Draxler) – T. Müller (C), Özil, Brandt (61. Rüdiger) – Werner (79. Can). Náhradníci Domácí: Barák, Dočkal, Hovorka, Hušbauer, Kadeřábek, Kliment, Koubek, Krejčí, Lüftner, Pavlenka, Zmrhal Hosté: Can, Draxler, Gómez, Goretzka, Henrichs, Leno, Rüdiger, Rudy, Süle, Trapp, Younes Karty Domácí: Kalas Hosté: T. Müller, Rüdiger Rozhodčí Sergej Karasev – Anton Averjanov, Tichon Kalugin (všichni Rusko) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 18093 diváků

Někteří hráči přiznali, že po vyrovnávacím gólu pomýšleli i na vítězství. Měl jste podobné choutky?

„Měl. Čekal jsem, že Němci budou chtít rozhodnout, že se možná budou tlačit dopředu ještě ve větším počtu hráčů. A my že bychom z nějaké brejkové situace mohli udeřit.“

Hráli jste s pěti obránci. Proč jste se pro toto rozestavení rozhodli a jak jste byl s fungováním obrany spokojen?

„Myslím, že jsme to zvládli. Bylo to na základě prvního utkání v Hamburku, kdy nás Němci na stranách přečíslovali, a hrozilo nebezpečí. A jestli jsem byl spokojený? Zvládli to slušně. Možná to Němce i trochu zaskočilo. Sami hodnotí, že to bylo těžké. Myslím, že jsme jim to zkomplikovali. Jen škoda, že jsme neuhráli lepší výsledek.“

Vyzdvihl byste někoho?

„Musím vyzvednout týmový výkon. Všichni, kdo byli na hřišti, odvedli obrovské penzum práce. Není to jednoduché, Němci jsou silní na balonu. Na týmovém výkonu jsme to měli postavené. Vláďa Darida dal nádherný gól. Dostali jsme se i do dalších zakončení, někdy jsme byli zablokování, měli jsme trochu smůly. Určitě mě nezklamali kluci, kteří nastoupili poprvé, třeba Honza Bořil. Stejně Tomáš Kalas. Možná od Honzy Kopice jsem čekal, že ve finálních situacích zachová víc klidu a vyřeší je líp.“

Byl to nejlepší výkon pod vaším vedením?

„Těžko říct. Nemyslím si, že bychom některé zápasy předtím odehráli špatně. Samozřejmě vyhráli jsme tu s Norskem. Když musíte bodovat, má to pro vás větší význam. Na druhou stranu Němci nejsou Norové, věděli jsme, co nás čeká. Týmový výkon bych řadil hodně vysoko.“

Na Severní Irsko ztrácíte už sedm bodů. Věříte ještě v baráž?

„Je to o sedm bodů, ale i takový scénář mohl nastat. Nezbývá nám nic jiného než zbylé tři zápasy vyhrát a doufat, že Severní Irsko ztratí. Bod by nám určitě pomohl, ale takhle bych se mohl vracet i k ostatním zápasům. Teď je to čerstvější. Ale určitě bychom měli lepší pozici do zbývajících zápasů.“

Nezklamala vás atmosféra? Přeci jen tribuny se probudily až po vyrovnávací brance.

„Nevím, atmosféru jsem tolik nevnímal. Soustředil jsem spíš se na dění na hřišti. Když jsem ale na začátku viděl, že stadion není plný, byl jsem trochu zklamaný. Protože zápas proti mistrům světa se nehraje tak často, čekal jsem, že stadion bude plný.“