Irům je třeba se vyrovnat v bojovnosti, říká Krejčí. Věří ve výhru

Češi v pražském Edenu odehráli s úřadujícími světovými šampiony nečekaně vyrovnanou partii a sahali po remíze, ale v 88. minutě vstřelil rozhodující gól Mats Hummels. "Ten zápas jsme odehráli dobře a se ctí, bohužel to nestačilo na žádný bod. Musíme si z toho vzít to dobré a podívat se i na ty špatné věci a těch se vyvarovat v zápase s Irskem," řekl Krejčí novinářům.

Podle něj dobrý výkon proti favorizovanému Německu dodá českému týmu potřebnou sebedůvěru. "Jsem rád, že jsme ukázali sílu a že můžeme hrát i se silným soupeřem. Je to takový mezikrok, který pomůže a dodá sebevědomí do hlav. Ale nebude to nic znamenat, jestli to teďka nepotvrdíme v Belfastu," upozornil pětadvacetiletý záložník Boloni, který v pátek nastoupil na hřiště v 53. minutě.

Český tým byl blízko od bodu s mistry světa. Nakonec Německu ale podlehl 1:2.

Svěřenci Karla Jarolíma tři zápasy před koncem kvalifikační skupiny C ztrácejí na druhé Severní Irsko sedm bodů. Potřebují tudíž zvítězit, aby udrželi teoretickou šanci na druhé místo, které může znamenat postup do baráže o MS 2018.

"Je to nepříjemná pozice a určitě jsme si na začátku kvalifikace nepředstavovali, že to takhle budeme honit. Dokud tam ale teoretická šance žije, tak je potřeba se o ni poprat nejmíň tak jako proti Německu," uvedl Krejčí.

Český tým přišel v závěru o bod s mistry světa a podlehl Německu 1:2.

Věří, že český tým má na vítězství v Belfastu. "Nemá cenu nad něčím přemýšlet. Musíte si prostě nastavit v hlavě, že do toho zápasu jdete vyhrát a uděláte pro to maximum. Věřím, že když zabojujeme a budeme hrát na 120 procent, že to bude stačit," prohlásil.

"Je třeba se jim vyrovnat v jejich přednostech, jako jsou bojovnost, jízda a nasazení. K tomu musíme navrch přidat i věci, které byly dobré s Německem," doplnil odchovanec Sparty.

Výběr Severního Irska loni v září uhrál v Praze bezbrankovou remízu. "Domácí zápas na Letné jsme s nimi neodehráli vůbec špatně, bohužel jsme nedokázali vstřelit ten důležitý gól, který by znamenal vítězství. I to teď bude důležité, abychom dokázali proměnit šance a hrát naši hru. Oni určitě také budou hrát jinak doma, kde je poženou lidi," konstatoval Krejčí.

