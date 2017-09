Návrat opor z lavičky? Dočkal může vrátit kreativitu, Kadeřábek sílu

Do sestavy národního týmu by se měl vrátit Bořek Dočkal i Pavel Kadeřábek

Do sestavy národního týmu by se měl vrátit Bořek Dočkal i Pavel Kadeřábek • FOTO: Michal Beránek (Sport)

+ Rychlost, obratnost, zvyk na náročný bundesligový fotbal, v tomhle je na něj spoleh. Hrál by tak jako tak, ale spíš na levém kraji obrany. V zápase všechny svoje přednosti potvrdil. – Výkon mu trochu pokazily nepřesnosti ve finální fázi, kam se díky své aktivitě docela pravidelně dostával. Rozhodně měl líp vyřešit situaci před poločasem, třeba střelou, ale centroval mimo. KDO BY HRÁL Pavel Kadeřábek Bilance v reprezentaci: 28 zápasů/2 góly

+ Jeho forma od letní přestávky vystoupala do velké výšky, patří k nejlepším obráncům v lize, prosazuje se dravostí a silou, stejnými atributy, jaké použil na Němce. Dobrý v osobních soubojích. – Nejcitelnější zranitelností je jeho postavení na hřišti. Pokud nastoupí na levé straně, hraje přes nohu, a vzhledem k tomu, že i „po noze“ občas pokulhává v přesnosti, je to pro něj o to těžší. KDO BY HRÁL Theodor Gebre Selassie Bilance v reprezentaci: 44 zápasů/3 góly

kdo hrál ve středu obrany

Filip Novák

Bilance v reprezentaci: 9 zápasů/0 gólů

+ Ve tříčlenném stoperském složení zastupoval roli leváka, což se ve středu obrany vždycky hodí. V těsných soubojích tělo na tělo nepropadal, z tohoto pohledu dostál svých zkušeností.

– Není to stoper, to je zkrátka pravda, nýbrž levý obránce. V těžkém testu na cizí pozici měl pár problémů, nechytil náběh skórujícího Tima Wernera.



KDO BY HRÁL (systém by se změnil na pět záložníků)

Bořek Dočkal

Bilance v reprezentaci: 33 zápasů/6 gólů

+ Touhle změnou by se vrátila reprezentace do původního rozestavení, útočnějšího. Bořek Dočkal v něm má úlohu kreativního a produktivního záložníka s citem pro standardky a finální přihrávku.

– Rychle na první pohled by šlo rozpoznat, že Češi by byli zranitelnější v obraně. V zatahování dozadu Bořek Dočkal zaostává, vypadl by tím článek v sestavě, který by výrazněji pomohl.