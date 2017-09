ANKETA: Jarolím postavil pět obránců a šetřil některé opory. Udělal dobře?

Jan Koller, nejlepší střelec české reprezentace

ANO

„Taktika byla zvolená správně, nároďák sahal po bodech. Minimálně remízu si zasloužil. Dalo se čekat, že trenér Jarolím proti Němcům nasadí spíš defenzivní sestavu, což se potvrdilo. Že některé opory zůstaly na lavičce? Kouč prostě ukázal na hráče, kteří mu pro daný zápas přišli nejvhodnější. O nějakém velkém šetření sil bych moc nemluvil, i v pondělí v Severním Irsku nastoupí dost hráčů ze zápasu s Německem. Ač reprezentace prohrála po hodně smolném gólu ze standardky, průběh utkání může hráčům dodat sebevědomí. Budou ho potřebovat, v Belfastu půjde o všechno.“

Petr Švancara, bývalý ligový útočník

ANO

„Pět obránců? Někdo to může trenérovi Jarolímovi po porážce vyčítat, ale nezapomeňte, že proti národnímu týmu stála obrovská kvalita. Někdy holt musíte postavit spíš defenzivně laděnou sestavu. Nedávno to udělala třeba brněnská Zbrojovka proti Spartě – a vyšlo to. S taktikou i výběrem hráčů na Německo souhlasím a kluky chválím: je nesrovnatelné, kde hrají oni a kde Němci. Ještě teď můžeme litovat rozhodujícího gólu po standardce z 88. minuty, bylo to zbytečné. Remíza by zápasu slušela a byla by spravedlivá, protože Němci nerozjeli svůj klasický válec.“

Martin Hyský, televizní expert

ANO

„Byl to trochu risk, reprezentace takhle nikdy nehrála. Ale povedlo se, trenéři to trefili. Změna rozestavení národnímu týmu pomohla. Mně to nepřekvapilo, takovou sestavu jsem čekal, protože už loni v Hamburku kluci stáli vzadu v šesti v řadě. A že nehráli Dočkal s Kadeřábkem? Trenér přihlédl k tomu, že mají žlutou kartu a navíc asi moc nepočítal s tím, že se s Německem povede něco uhrát. Přitom kdyby Češi byli přesnější v zakončení, mohli mít bod nebo klidně tři. Tenhle zápas ukázal dost pozitivních věcí, ale pozor: v Severním Irsku to bude úplně jiný příběh.“

Jiří Plíšek, trenér a funkcionář

ANO

„Záměr trenérů chápu, šli do toho s odvahou. Ukázali přístup, který bychom měli umět ocenit. Na jedné straně musíte vnímat kvalitu mistrů světa, ale reprezentace chtěla živit naději na baráž. Navzdory defenzivní sestavě byla důležitá aktivita a schopnost hrát i směrem dopředu. Kdyby Češi začali pasivně, mohli by jen čekat na nějakou šťastnou náhodu. Dočkal s Kadeřábkem mezi náhradníky? Těžko se to hodnotí, když nejste s týmem a neznáte aktuální stav věcí. Každopádně bylo žádoucí je ochránit před vykartováním, protože v Severním Irsku už vážně půjde o všechno.“

