Kouč Severního Irska: Češi? Chtějí zůstat naživu, my bereme jen výhru

Přestože fotbalistům Severního Irska stačí k definitivě druhého místa ve skupině kvalifikace mistrovství světa zisk bodu v pondělním utkání s českým týmem, Ostrované tvrdí, že na remízu hrát nebudou. I vzhledem k tomu, že do baráže projde jen osm z devíti celků na druhých místech, chtějí doma v Belfastu zvítězit. Věří, že předvedou lepší výkon než při loňské remíze 0:0 v Praze.

"Jdeme do každého zápasu s tím, že ho chceme vyhrát. Taková je naše mentalita a jiné to nebude ani zítra. Čeká nás nepříjemný soupeř, což jsme poznali v Praze. Ale jednoznačně půjdeme do zápasu s tím, že chceme tři body," řekl na tiskové konferenci na stadionu v Belfastu záložník Steven Davis.

"Vždy hlavně tady doma před našimi fanoušky hrajeme s nasazením, intenzitou a snažíme se útočit. Diváci nám dodávají energii, ženou nás vpřed. Takže na remízu určitě hrát nebudeme," dodal trenér Michael O'Neill.

Severní Irsko má před českým týmem tři kola před koncem skupiny sedmibodový náskok, ve hře je přitom už jen devět bodů. "Jsme ve velmi dobré pozici. Kdyby nám ji někdo nabídl před startem kvalifikace, samozřejmě bychom ji brali. Uděláme vše pro to, aby byl zítra výjimečný večer a my jsme vyhráli," uvedl Davis.

"Na začátku kvalifikace jsme neočekávali, že mezi námi a Čechy bude sedmibodový rozdíl. Je to dané i tím, že Češi stále před sebou mají třeba zápas se San Marinem, odehráli už obě utkání s Německem a také třeba v Norsku," řekl O'Neill.

"Ano, máme lepší pozici, ale je před námi pořád hodně práce. Rozhodně to zítra nebude nějaká oslava. Víme, že Češi chtějí po tomto zápase zůstat naživu, co se týče postupových šancí. Jsou schopni vyhrát všechny tři zbylé zápasy, proto si chceme druhé místo zajistit už zítra a vyhrát," doplnil osmačtyřicetiletý trenér.

Český tým na něj udělal dojem v pátek, kdy doma prohrál s Německem 1:2 gólem z 88. minuty. "Viděli jsme je naživo ve dvou nebo třech zápasech, sledovali jsme páteční zápas s Německem. Nepřekvapilo nás, že hráli s pěti obránci. Češi mají dobrý tým, na loňské mistrovství Evropy se kvalifikovali z prvního místa. Změnili některé hráče i trenéra, ale pořád v týmu můžeme najít top fotbalisty. Možná, že v průběhu kvalifikace trochu hledají ideální sestavu," mínil O'Neill.

"Lidé říkali, že jsme v Praze nehráli dobře, ale remizovali jsme tam 0:0. Doma budeme chtít více držet míč. Budeme muset předvést opravdu naše úplné maximum, abychom vyhráli," dodal O'Neill.

