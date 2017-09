Česko stále hledá útočníky. Góly jsou na úrovni Lucemburska

PŘÍMO Z BELFASTU | Jó, to bývaly časy. Ale tahle věta se dá vlastně říct o kaž dé řadě národního týmu, nejen o útočnících. Ale na těch to bude dneska v Severním Irsku ležet především. Za reprezentaci už dávno nedávají góly spolehliví Jan Koller nebo Milan Baroš, teď je to na Michaelu Krmenčíkovi a Janu Klimentovi. Páru, který dohromady nasbíral pouhých osm startů...