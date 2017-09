ONLINE: Sev. Irsko - Česko 2:0. Domácí zvýšili, naděje na MS mizí

Góly

Domácí: 28. J. Evans, 41. Brunt

Hosté:

Sestavy

Domácí: McGovern – Brunt, Hughes, J. Evans, C. McLaughlin – Magennis, Dallas, C. Evans – S. Davis (C), Norwood – Washington.

Hosté: Vaclík – Suchý (C), Kalas, Novák – Gebre Selassie, Darida, Souček, Bořil – Jankto, Krmenčík, Krejčí.

Náhradníci

Domácí: Mannus, Carroll, Ferguson, Flanagan, Hodson, McGinn, Lafferty, Paton, McLaughlin, McCartan, Lafferty, Lund

Hosté: Koubek, Pavlenka, Kadeřábek, Hovorka, Lüftner, Zmrhal, Dočkal, Hušbauer, Hořava, Kopic, Barák, Kliment

Rozhodčí

Orsato – Di Fiore, Manganelli (vš. ITA)

Stadion

Windsor Park, Belfast