Lavičkova nominace na kemp před EURO do 21 let: opory v áčku, jede Černý

V nominaci fotbalové reprezentace do 21 let na závěrečné soustředění před červnovým mistrovstvím Evropy zatím chybí nejlepší střelec Patrik Schick, Antonín Barák, Jakub Jankto i Tomáš Souček. Všichni byli povoláni do áčka, které čeká kvalifikace mistrovství světa s Norskem a příprava s Belgií.