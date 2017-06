Lavička: Čermák? Lidské selhání. Sáčka mu ze srazu povolal Jarolím

Čeští fotbalisté do 21 let se dnes dopoledne sešli v Praze a odcestovali do rakouského Kaprunu na závěrečné soustředění před mistrovstvím Evropy v Polsku. S mladíky neodjel sparťanský záložník Michal Sáček, který by se měl večer na srazu připojit k reprezentačnímu A-týmu.

Dvacetiletý talent by se v "áčku" národního celku objevil poprvé. Spolu s výběrem trenéra Karla Jarolíma by pak měl v neděli odletět k pondělnímu přípravnému zápasu v Belgii, o pět dní později čeká reprezentanty utkání kvalifikace mistrovství světa v Norsku.

"Michal zůstává v Praze a večer by se měl připojit k áčku. S největším pravděpodobností by měl sehrát část přípravného zápasu v Belgii, potom se uvidí. Z mého pohledu jako trenéra jednadvacítky by ta lepší varianta byla, aby se vrátil a přijel za námi na kemp. Stihnul by část kempu a čtvrteční druhý přípravný zápas," řekl novinářům trenér jednadvacítky Vítězslav Lavička.

Před odjezdem na kemp, kde budou mladíci až do příštího pátku, mu vypadli kvůli zranění už dva hráči. O Euro přijdou záložníci Daniel Tetour a kapitán Aleš Čermák, který minulý víkend utrpěl zranění při těžké autonehodě v opilosti.

"Byl to šok pro všechny. Aleše znám z doby společného působení na Spartě, v první moment jsem se lekl. Je to mladý člověk, který udělal chybu, která se neměla stát. Je to neomluvitelné. On sám to nejlíp ví, já jsem s ním komunikoval. Chyba ho mrzí, je to lidské selhání a velká komplikace pro všechny. Jednak pro jeho kariéru, ale potažmo i pro jednadvacítku. Aleš byl jedním z vůdců," uvedl Lavička.

Trávník jako svědek, k týmu se připojí

"Je to zásah, se kterým jsme nepočítali. Budeme hledat varianty, jakým způsobem ty jeho úkoly ve hře nahradit. Snažíme se mít v týmu pozice dublované. V tuto chvíli to vypadá nejblíže na Tondu Baráka, který už má přesah do áčka. Jenže v tuto chvíli bojuje s doznívajícím problémem, takže tam je otazník," dodal Lavička.

Do Rakouska odjelo 21 hráčů, s reprezentačním A-týmem jsou vedle Baráka také Jakub Jankto, Patrik Schick a Tomáš Souček, kteří by se měli k jednadvacítce připojit až před Eurem. Záložník Michal Trávník dnes jde jako svědek na bratrovu svatbu. "Pak hned přijede za námi do Kaprunu," uvedl Lavička.

Jednadvacítka v Rakousku odehraje v pondělí a ve čtvrtek dva přípravné duely s Ázerbájdžánem, v úterý Lavička oznámí závěrečnou nominaci na Euro v Polsku. Do šampionátu český celek vstoupí 18. června zápasem proti Německu, dalšími soupeři ve skupině jsou Itálie a Dánsko.