Černý: Ti, co hráli v Ajaxu, nebyli lepší než já. Chci se ukázat na EURO

Přestože na jaře odehrál za A-tým Ajaxu Amsterodam jen deset minut, dorazil talentovaný útočník Václav Černý na závěrečnou přípravu fotbalové jednadvacítky před mistrovstvím Evropy v Polsku v dobré náladě. Na šampionátu by rád trenérům v klubu ukázal, že má na to, aby hrál na nejvyšší úrovni. Pokud by měl v Ajaxu i v další sezoně nastupovat za "béčko" v druhé lize, uvažoval by o změně dresu.

"Dorazil jsem v dobrém rozpoložení, prostě jsem přijal, že mě tam trenér nedával za žádných okolností. Smířil jsem se s tím, že na reprezentaci se budu muset připravit přes béčko Ajaxu. To si myslím, že se mi povedlo. Přijal jsem to tak nějak pozitivně, i když to bylo hodně těžké. Cítím se skvěle," řekl Černý.

Zatímco v ročníku 2015/16 se dostal do A-týmu Ajaxu, odehrál za něj devět soutěžních zápasů a dalších devět startů si připsal v podzimní části uplynulé sezony, na jaře důvěru trenéra Petera Bosze neměl a musel se spokojit s béčkem složeným hlavně z mladíků, které hraje druhou ligu.

"Bylo to těžké, protože víte, že nejste horší než ostatní, kteří hrají nebo střídají v áčku. A vy pořád v nominaci nejste, nebo jste celý zápas na lavici a druhý den musíte s béčkem," uvedl Černý.

"Není to příjemné, když se to pořád opakuje a vy jste to zažil už rok předtím, kdy vám bylo 17 let a už jste konec sezony hrál v základu Ajaxu. Ale naučil jsem se nad tím povznést a dokazovat v béčku Ajaxu, že umím dávat góly a přihrávat. Když se na to kouknu, co se týče čísel, tak se to povedlo," dodal devatenáctiletý útočník, který za B-tým nastřílel v této sezoně patnáct branek a připsal si osm asistencí.

Když mohl v lednu dostat šanci, zbrzdilo ho zranění zad. "Zranil jsem se v nesprávný moment, protože zrovna v tu dobu tam nebyl nikdo na ta křídla a já bych fakt hrál. A nejen jeden nebo dva zápasy, bylo by to pět šest zápasů. Bohužel jsem byl i vážně zraněný, takže bylo důležité, abych se vyléčil. A že mě tam už potom nedal, to se stane," uvedl Černý.

V Ajaxu má smlouvu do června 2020, ale připustil, že situaci bude muset řešit. "O pokračování v Ajaxu mě teď už nepřesvědčuje moc věcí. Vedení se mnou stoprocentně počítá, to slyším od všech, od každého ředitele, ale něco jiného je trenér. Ten nakonec rozhoduje, kdo bude hrát. Budeme si na to muset sednout a vyřešit to, protože ještě jednu sezonu v béčku, to už by pro mě nebylo dobré. Bude mi 20 let a znovu hrát druhou ligu, to by nebylo správné pro kariéru. Ale teď na Ajax nemyslím, až po Euru," řekl.

"Neberu to ale tak, že se tam jedu prodat. Pokud tam pojedu, tak abychom EURO vyhráli a já byl co nejlepší. Abych třeba ukázal trenérům Ajaxu, že na té nejvyšší úrovni to dokážu, i jiným klubům abych se ukázal. Ale to je až na druhém místě. Nejdůležitější je, abych se tam zaprvé dostal a aby se nám dařilo jako v kvalifikaci," uvedl Černý.

Při březnovém srazu jednadvacítky se blýskl hattrickem se Slovenskem a jednou brankou proti Polsku. "Bylo by skvělé, kdyby se mi na to povedlo navázat. Zaprvé mi to pomohlo v Ajaxu, i když na krátkou dobu, zadruhé i mně samotnému. Že jsem zase po delší době byl důležitý hráč týmu," řekl.

Ajax došel až do finále Evropské ligy. Černý odehrál jeden zápas na podzim ve skupině, na vyřazovací fázi včetně finále s Manchesterem United už ale v nominacích nebyl. "Byl to velký úspěch, po nějakých 20 letech jsme se zase dostali do nějakého evropského finále. Město tím strašně žilo, vlastně celé Holandsko. Bylo to až neuvěřitelné, jak moc ten klub velký je, mohl jsem to poprvé zažít jako hráč," řekl Černý.

"Když už jste ve finále, chcete ho vyhrát, ale buďme realisti. Manchester to zvládl úplně ve všem líp, měli o mnoho zkušenější tým a zaslouženě vyhráli," dodal Černý.