Ázerbájdžán U21 - Česko U21 0:5. Triumf zařídilo pět různých střelců

Fotbalová reprezentace do 21 let v prvním ze dvou přípravných zápasů s Ázerbájdžánem na rakouském soustředění před mistrovstvím Evropy v Polsku vyhrála jasně 5:0 a zvítězila i ve třetím letošním utkání. V úvodním dějství se v Leogangu trefili Martin Hašek, nováček Filip Panák a Daniel Holzer, po pauze skórovali střídající Dominik Mašek z penalty a Marek Havlík. Ve čtvrtek čeká "Lvíčata" se stejným soupeřem generálka před EURO.

Jednadvacítka sehrála poslední utkání před úterní závěrečnou nominací na šampionát a hráči se viditelně chtěli trenéru Vítězslavu Lavičkovi ukázat. Od začátku si vytvořili velkou převahu a už v sedmé minutě ji po přihrávce z levé strany proměnil ve vedení střelou pod břevno Hašek, který se za "Lvíčata" trefil poprvé.

Ve čtrnácté minutě favorit zvýšil po rohovém kopu, když se hlavičkou k tyči prosadil debutant Panák. Povedený úvod pak ve 22. minutě završil krásnou ranou z přímého kopu z 24 metrů Holzer. I pro něj to byla první branka za jednadvacítku.

Po změně stran pak český tým přidal ještě dvě branky. Nejprve ázerbájdžánský gólman v 68. minutě fauloval ve vápně Maška a ten z penalty rovněž premiérovou trefou za "Lvíčata" s přehledem zvýšil na 4:0. V 77. minutě pak uzavřel skóre Havlík.

Po úterní konečné nominaci a čtvrteční odvetě se mladíci v pátek vrátí do Čech a další týden ve čtvrtek už zamíří do dějiště ME Polska. Do šampionátu tým vstoupí 18. června zápasem proti Německu, dalšími soupeři ve skupině jsou Itálie a Dánsko.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 7. Hašek, 14. Panák, 22. Holzer, 68. Mašek, 77. Havlík Sestavy Domácí: Sanan – Sertan, Olewg, Fahmin, Serkan, Mustafa, Elgun, Alen, Bahlul, Yusif, Ehtiram, Qismat, Elnur, Ilyaas, Budag (C), Eltun, Vugar, Mahir, Onur, Amirhossein, Alibay, Vugar. Hosté: Zima – Holzer, Ševčík, Nečas, Černý, Kaša, Sáček, Linhart, Simič, Juliš, Lüftner, Hubínek (C), Stronati, Havlík, Tetour, Mašek, Chorý, Hašek, Havel, Trávník, Matějů, Vejmola, Maciej. Rozhodčí Stadion Leogang (Rakousko)

<p>Čeští fotbalisté do 21 let se dnes dopoledne sešli v Praze a odcestovali do rakouského Kaprunu na závěrečné soustředění před mistrovstvím Evropy v Polsku. S mladíky neodjel sparťanský záložník Michal Sáček, který by se měl večer na srazu připojit k reprezentačnímu A-týmu.</p>