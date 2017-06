Česko U21 - Ázerbájdžán U21 2:1. "Lvíčata" otočila zápas za dvě minuty

Česká fotbalová reprezentace do 21 let uspěla i podruhé. Na soustředění v rakouském Leogangu porazili Ázerbájdžán 2:1 a zopakovali tak pondělní výhru 5:0 proti stejnému soupeři. „Lvíčatům“ se podařilo otočit zápas dvěma slepenými góly v závěru zápasu a výběr trenéra Lavičky tak vyhrál i čtvrtý letošní zápas.

Trenér Vítězslav Lavička udělal oproti prvnímu vzájemnému duelu osm změn v základní sestavě a na trávník v Zell am See se dostali i hráči, kteří v pondělí vůbec nenastoupili.

Zatímco v úvodním vzájemném souboji dal český tým za prvních 22 minut tři góly, dnes se v ofenzivní fázi trápil. Soupeř se dokonce v 21. minutě nečekaně dostal do vedení, poté co si na rohový kop naskočil Mahir Madatov a protlačil balon do sítě za brankáře Vejmolu.

Český celek si ve druhé půli vytvořil po vystřídání místy drtivou převahu, ale dlouho narážel na skvěle chytajícího ázerbájdžánského gólmana. Skóre "Lvíčata" dokázala otočit až v samém závěru po dvou přihrávkách Havlíka, který se v úterý spolu s dalšími třemi hráči nedostal do závěrečné nominace na šampionát.

Nejprve si v 84. minutě naběhl na nacentrovaný balon za obranu střídající Hašek a navázal na pondělní gól. Hned za dvě minuty nacentroval Havlík znovu a tentokrát se prosadil Ševčík. "Lvíčata" tak vyhrála i čtvrtý letošní zápas.

V pátek se mladíci vrátí ze soustředění do Čech a ve čtvrtek už zamíří do dějiště šampionátu Polska. Do turnaje tým vstoupí 18. června zápasem proti Německu, dalšími soupeři ve skupině jsou Itálie a Dánsko. Až po návratu do Čech se k mužstvu připojí tři hráči z reprezentačního A-mužstva, které v sobotu čeká duel světové kvalifikace v Norsku.