České fotbalisty do 21 let čeká poslední přípravný zápas před odjezdem na ME v Polsku. Na soustředění v rakouském Leogangu porazili stejného soupeře před třemi dny jasně 5:0, kdy se trefili Martin Hašek, nováček Filip Panák, Daniel Holzer, Dominik Mašek a Marek Havlík. Jak dopadne dnešní odveta? Zápas sledujte od 18:30 v našem ONLINE přenosu.