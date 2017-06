Nominace Španělska na EURO U21: Vítěz Ligy mistrů, opora Arsenalu i silný útok

Co post, to velká kvalita. Španělský výběr veze do Polska velmi silný tým. V obraně mají Héctora Bellerína, v záloze vítěz Ligy mistrů Marco Asensio, Saúl Níguez z Atlétika, či Mikel Merino z Dortmundu. V útoku operují Gerard Deulofeu, Borja Mayoral či nejlepší střelec Málagy Sandro. Španělsko je ve skupině B, kde se utká s Portugalskem, Srbskem a Makedonií.