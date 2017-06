Nominace Itálie na EURO U21: Buffonův nástupce i hráči Juventusu či Interu

Tým Itálie pro EURO do 21 let v Polsku budí respekt. Je v něm totiž hned několik hráčů slavných italských klubů jako Juventus, AC Milán, Inter Milán či Fiorentina. Největší hvězda je nicméně v brance, gólman Gianluigi Donnarumma je považován za nástupce legendárního Gianluigiho Buffona. V útoku by zase mohl řádit Domenico Berardi ze Sassuola. Itálie je na EURO ve skupině C, kde narazí na Česko, Německo a Dánsko.