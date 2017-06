Stadiony pro EURO? Na Čechy čeká druholigový chrám za 780 milionů

Fotbalové EURO do 21 let v Polsku to nejsou jen týmy plné velkých talentů, ale i nádherné domácí stadiony. Český tým, který odehraje všechny tři duely v Tychách, se představí na tamním Městském stadionu s kapacitou 15 300 diváků. Zde se budou hrát i semifinálové duely a vítěz celého šampionátu bude korunován v Krakově. Na všechny stadiony na ME do 21 let se podívejte v článku.