Nominace Česka na EURO U21: Hvězdičky z Itálie i talenti z domácí ligy

Mají velkou chuť uspět. Fotbalisté české reprezentace do 21 let míří na EURO vysoko i přes těžkou skupinu. Trenér Vítězslav Lavička totiž poskládal zajímavý výběr, mnoho z hráčů má zkušenosti ze zahraničí. Největší hvězdou je útočník Patrik Schick, velkou silou by měli být také záložníci Václav Černý, Antonín Barák či Jakub Jankto. Česko je na EURO ve skupině C, kde narazí na Německo, Dánsko a Itálii.