Že se na mě spoléhá? To teď slyším hodně často, říká Schick před EURO

Jako nejlepší střelec kvalifikace jednadvacítek si uvědomuje, co bude jeho hlavním úkolem na EURO v Polsku, které startuje tento pátek. Útočník Patrik Schick má být hlavní zbraní českého výběru, který vstoupí do šampionátu nedělním duelem s Německem. Kometa této sezony je v jednom kole. Kromě zápasů za áčko řeší i přestup do Juventusu Turín. Okolnosti transferu nechtěl Schick na srazu komentovat.