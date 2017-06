Jednadvacítka už je v Polsku. Lovci autogramů se hrnuli k Schickovi

PŘÍMO Z POLSKA | Hodiny odbily hodinu PO čtvrtečním poledni a letadlo s výpravou české jednadvacítky rolovalo po ranveji katovického letiště. Družina trenéra Vítězslava Lavičky už je v Polsku, kde v neděli duelem proti Německu odstartuje mistrovství Evropy. „Lvíčata“ vyráží do boje.

V okolí hotelu Angelo v samotném srdci Katovic je klid, běžný denní šrumec. To se mění ve chvíli, kdy před vstupem do hotelového komplexu zastaví tmavěmodrý autobus s českou vlajkou. Zpozorní kolemjdoucí, lovci autogramů jsou připraveni.

Jako první z autobusu vystupuje vytáhlý útočník Tomáš Chorý. Následují další. Stefan Simič, Antonín Barák, Lukáš Juliš. Jednadvacítka je na místě. „Cesta byla v pohodě, ale poměrně dlouhá. "Při odletu v Praze jsme měli spoždění 20 minut,“ informuje generální manažer reprezentace Jaromír Šetrle.

Největší pozornost pochopitelně budí Patrick Schick, ofenzivní hvězda mužstva. Právě k němu se hrnou sběračí podpisů. Útočník Sampdporie trpělivě rozdává autogramy, následně se podepisují i Tomáš Souček a ostatní.

Ve tváři mladíků je vidět úleva, že jsou konečně na místě. Cesta byla zdlouhavá. Jenom z letiště do hotelu to trvá 40 minut autobusem, do toho nutné procedury při odbavování.

Jednadvacítka rozbila tábor v Katovicích, byť všechny zápasy své základní skupiny odehraje ve zhruba dvacet kilometrů vzdáleném městě Tychy. Tam ovšem vedení reprezentace nenašlo odpovídající hotel. „Angelo splňuje požadavky tréninkového hřiště, regenerace i celkové kapacity,“ vysvětlil Šetrle.

Ve čtvrtek odpoledne má mužstvo na programu otevřený trénink pro veřejnost, sledovat by ho mohlo až tisíc diváků. V neděli pak půjdou „lvíčata“ poprvé do boje, když se postaví nadupanému Německu.

<p dir="ltr"><span>Má za sebou náročnou sezonu a po ní prožívá pořádně horké léto. Patrik Schick se hned v prvním ročníku v Serii A etabloval v kádru Sampdorie Janov, vybudoval si takové jméno, až se o něj perou velké kluby. A do toho má být oporou české reprezentace na EURO jedenadvacítek. „Je toho v poslední době docela dost," říká vysoký útočník.</span></p>