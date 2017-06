Schick? Budu klidně běhat celý zápas, aby dal gól, vzkazuje Barák

PŘÍMO Z POLSKA | V Patriku Schickovi mají ofenzivní klenot, mašinu na góly. A členové reprezentační jednadvacítky si to před startem evropského šampionátu v Polsku dobře uvědomují. Proto jsou připraveni vytvořit hvězdě Sampdorie takové podmínky, aby z ní na turnaji dostali to nejlepší. „Musíme to odlehčit nějakou srandou, aby se cítil co nejlépe,“ vysvětluje záložník Antonín Barák.