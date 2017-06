EURO U21 ONLINE: Polsko - Slovensko 1:1. Skóre srovnal obránce Valjent

ONLINE | Mistrovství Evropy do 21 let v Polsku zahájila bezbranková remíza Švédska a Anglie, když obhájci trofeje trefili břevno a neproměnili penaltu. První hrací den vstupuje do turnaje také domácí Polsko, které na začátek šampionátu hraje se Slovenskem. Utkání, jehož úvodní výkop byl stanoven na 20:45, můžete sledovat ONLINE na iSport.cz!