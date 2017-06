EURO U21: Polsko - Slovensko 1:2. Slováci rychle inkasovali, pak otočili

Mistrovství Evropy do 21 let v Polsku zahájila bezbranková remíza Švédska a Anglie, když obhájci trofeje trefili břevno a neproměnili penaltu. První hrací den vstoupilo do turnaje také domácí Polsko. Proti Slovensku sice vedlo už v první minutě, góly Valjenta a Šafranka ale zápas otočily a z výhry se nakonec radují Slováci.