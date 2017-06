Slovenská euforie po výhře. Hapal řádil jako tygr, opora se smála střelci

Že budou domácí Poláky přehrávat a na konec i vyhrají, před zápasem moc lidí netipovalo. Na EURO do 21 let jeli Slováci s pokorou. Byl to domácí tým, který vyhlašoval, jak chce turnaj vyhrát. Jenže po prvním zápase svěřenci Pavla Hapala ukázali, že se s nimi na evropském šampionátu musí počítat. Výhru 2:1 si český kouč náležitě užíval. „Jsem klidný trenér, ale teď jsem po trávníku lítal jako tygr v kleci,“ smál se.