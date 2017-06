Češi si na Němce věří. Vrchol naší dvouleté práce, burcuje Lavička

Co od Německa očekáváte?

„Z toho, co jsme viděli v kvalifikaci, je patrné, že samozřejmě má kvalitu. Ale přiznám se, že příliš nechci mluvit o soupeři. Hráči od nás mají dostatek informací obrazových i tištěných a to nejdůležitější pro nás bude, jak se budeme prezentovat my.“

Že vás ale čeká možná nejtěžší vstup do turnaje, popřít nelze...

„Jak jsem řekl, nechci o soupeři příliš mluvit. Za něj hovoří jeho výsledky a to, jak si vedl v kvalifikaci (Němci vyhráli deset zápasů z deseti). Když to řeknu obecně, každé mužstvo má silné a slabé stránky, a my se to všechno snažili ukázat hráčům, abychom je připravili dostatečně na zápas a byli úspěšní.“

Z toho, co říkáte, je patrné, že už jste na tým působil při avizované pražské schůzce před odletem do Polska. Říkal jste, že to bude poslední krok přípravy, ujasnění si cílů a získání sebevědomí. Jak to proběhlo?

„Měl jsem z toho dobrý dojem. Proběhlo to večer při našem středečním srazu v Praze, promluvili jsme si společně o tom, s jakým záměrem a cílem sem pojedeme. Tohle je vyvrcholení naší dvouleté práce, a každý z nás, tedy hráči i členové realizačního týmu, si to chceme užít. Je to velká událost a máme v úmyslu tady ze sebe ukázat to nejlepší.“

