Matějů to chtěl zkusit, naznačil Lavička. Na Němce asi půjde univerzál ze Sparty

Pane Lavičko, jak moc bolí reprezentaci ztráta Aleše Matějů?

„Všichni víme, že fotbal přináší i takové věci. Stalo se, ale jsem rád, že tým okamžitě dokázal zareagovat a místo zraněného Aleše jsme povolali Marka Havlíka.“

Máte už vymyšlenou variantu za Matějů na pravou obranu?

„Ano, mám.“

A řeknete?

„Promiňte. Vím, že je to pro české fanoušky, ale vzhledem k soupeři nehodlám prozrazovat žádné detaily z naší přípravy.“

Je alternativou Michal Sáček, jehož jste si na pravém beku připravoval od března letošního roku?

„Ano, je to jedna z pravděpodobných možností, jak vyřešit tenhle post.“

Jak moc bude Matějů chybět z hlediska toho, že jste tým dva roky připravoval pro nějaký způsob hry, a Aleš toho během té doby odehrál většinu?

„Je to samozřejmě velmi nešťastná událost, hlavně pro Aleše, nicméně máme připravené varianty, a věříme, že to nijak zásadně náš styl hry a výkonnost neovlivní.“

Vy jste u Aleše byl. Jak je na tom?

„Je zklamaný, říkal, že větší zkušenost s tímhle zraněním z minula nemá. Měl velkou chuť dát si pár dní klid a být k dispozici pro zbylé zápasy na turnaji. Ale podle toho, co říkali doktoři, a co vyběhlo na ultrazvuku, je tam porušený sval, a to nejde vyléčit za týden.“

