Jak uspět s Německem? Nešetřit tahouny, trefit náhrady. A sebevědomí

Konečně je to tady. České talenty vyrazí na hřiště v prvním utkání ME jednadvacítek. A hned se postaví Německu, které je tipováno na vítěze šampionátu. Přesto jde o „milého“ favorita. Čechům se proti němu daří, poslední čtyři vzájemné duely neprohráli. Věří si i tentokrát, byť je postihla citelná ztráta: přišli o obránce Aleše Matějů. Jeho místo by měl zaujmout Michal Sáček, dodatečně povolán byl Marek Havlík ze Slovácka. Podívejte se na tři kroky kroky, které by mohly vést k úspěchu. Zápas Česka s Německem začíná v 18.00.