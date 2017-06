Vstup do EURO fotbalistů do 21 let si čeští mladíci rozhodně představovali jinak. Po velkých individuálních chybách padli s Německem 0:2 a výrazně si zkomplikovali vyhlídky na postup do semifinále. Komu se zápas z českého týmu nejvíce povedl? Vyberte tři nejlepší hráče Lavičkova výběru.