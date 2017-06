DOLLARumma! Mladík se vykašlal na AC, vlastní fanoušci ho zaházeli penězi

Gianluigi Donnarumma (18) zažívá v posledních dnech perné chvíle. Mladý gólman AC Milán před několika dny odmítl nabídku svého mateřského klubu na prodloužení smlouvy ve výši 5 milionů eur ročně a italští fanoušci mu to teď dávají pořádně sežrat. Až tak, že na něj na EURO fotbalistů do 21 let naházeli papírové peníze.