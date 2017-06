Stoper Simić: Nebyli jsme tým, který by zalezl. Ale Němci si to pohlídali

PŘÍMO Z POLSKA | Sám za sebe si může říct, že odehrál dobrý zápas. Držel českou obranu, slušně se pral s německými útočníky. Přesto nakonec Stefan Simić a jeho spoluhráči museli skousnout dva inkasované góly a první zápas na EURO do 21 let prohráli 0:2. „Jsme ale dobrý mančaft a máme na to postoupit ze skupiny,“ nepřestává věřit stoper z AC Milán.

Přitom úvod utkání vypadal docela nadějně, že?

„Je to tak, úvod vypadal nadějně. V prvních patnácti minutách jsme na ně vážně vlétli, troufnu si říct, že jsme je nepouštěli na naši půlku. Bohužel jsme jim potom dali trošku prostoru, nebyli jsme tak agresivní a když tohle uděláte proti takovému soupeři, umí si to podržet, pohlídat balon, vytáhnout nás.“

Jak jste viděl ten první gól?

„Využili našeho zaváhání, bohužel pak skončila první půle a do druhé jsme nenastoupili, jak jsme chtěli. Dostali jsme ještě druhou branku a Němci si to pohlídali. Ale pořád jsme se snažili hrát aktivně.“

Měl jste pocit, že mají Němci zápas pod kontrolou?

„Nedá se říct, že jsem měl takový pocit, protože my jsme nebyli tým, který by zalezl, čekal na vápně a jenom se posouval zleva doprava. Chtěli jsme do nich šlápnout a měli jsme nějaké šance. Kdybychom třeba hned vyrovnali... Bohužel, nedá se nic dělat. Teď vyhlížíme Itálii.“

Byl to pro vás tvrdý střet se silným soupeřem?

„No... Očekávali jsme, že to bude kvalitní mančaft, ale i my jsme kvalitní mančaft a pořád máme na to postoupit ze skupiny.“